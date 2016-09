Pierwsze zwycięstwo AZS AWF Biała Podlaska, porażki AZS UMCS i Azotów II

Już od pierwszego gwizdka miejscowi zabrali się solidnie do pracy. Wprawdzie początek należał do Olimpii, która prowadziła 3:2, 5:3 i 6:5, ale kolejne minuty przyniosły bardziej wyrównaną grę (7:7, 8:8, 9:9). Końcówka pierwszej odsłony należała już do akademików. Od 23 minuty AZS AWF sześciokrotnie trafił do bramki przeciwnika, tracąc zaledwie dwie gole. Tym samym z remisu 10:10 zrobiło się 16:12 dla beniaminka I ligi.

Niezwykle ważne było sześć minut drugiej części spotkania. Po bramkach Huberta Skucińskiego, Rafała Chełmińskiego i Piotra Pezdy bialczanie odjechali Olimpii na osiem goli. Po 50 minutach gry AZS wygrywał już różnicą 11 trafień (30:19). Ostatecznie zwyciężył 34:26. (grom)

AZS AWF Biała Podlaska – Olimpia MEDEX Piekary Śląskie 34:26 (16:12)

AZS BP: Adamiuk, Chmurski, Kozłowski – Warmijak 2, Skuciński 8, Ziółkowski 4, Rusin 1, Chełmiński 3, Stefaniec 5, Małecki, Kriuczkow 4, Jaszczuk 1, Bekisz 1, Banaś, Kandora 3, Pezda 2. Kary: 10 minut.

Olimpia: Kot, Zemelka – Czapla 1, Chromy 4, Fidyt 2, Cieślik 1, Parzonka, Rosół 4, Gogola 4, Kotalczyk, Miłek 1, Kucharczyk, Kempys 2, Płonka 7. Kary: 8 minut.

Sędziowali: Michał Cieślik i Piotr Oleksyk (obaj Kielce). Widzów: 350.