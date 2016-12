Pierwszy dzień pływackich MP: brak medalu naszych i... awaria systemu

Z naszych nadziei medalowych do rywalizacji najszybciej przystąpiła Wiktoria Samuła, która wystartowała na 50 m stylem klasycznym. I w dobrym stylu awansowała do półfinału z czwartym czasem – 32,13 sekundy. A tam też poszło jej całkiem nieźle. Wywalczyła czwartą lokatę tracąc do podium 0,07 sekundy.

Samuła wieczorem miała też powalczyć o medal, ale musiała obejść się smakiem z powodu... awarii systemu elektronicznego pomiaru czasu. Dlatego finały na 50 m stylem klasycznym kobiet, 50 m stylem dowolnym mężczyzn zostaną rozegrane w piątek o godz. 16.30.

Świetną formę potwierdziła Ludwika Szynal. Zawodniczka Skarpy, która na co dzień trenuje i studiuje w Stanach Zjednoczonych na uniwersytecie Akron wygrała eliminacje na 100 m stylem grzbietowym. 22-latka stoczyła zacięty pojedynek z Agatą Naskręt i ostatecznie pokonała ją o... 0,06 sekundy. Lublinianka osiągnęła rezultat 1:01, 56, a dopiero piąta była z kolei Alicja Tchórz (1:02,77).

W półfinale Naskręt okazała się zdecydowanie szybsza (1:00,20), a Szynal była dopiero szósta. Różnice między nią, a drugą Katarzyną Górniak nie były jednak zbyt duże. Zawodniczka Skarpy straciła do podium tylko 0,21 sekundy. W półfinale odpadły: Karolina Smyłek (Skarpa) i Patrycja Kościuk ze Sparty Biłgoraj.

Julia Adamczyk podczas rywalizacji na 200 m stylem zmiennym wygrała z Alicją Tchórz, ale musiała za to uznać wyższość dwóch innych zawodniczek. Przedstawicielka AZS UMCS była trzecia z wynikiem 2:17,78 sekundy. Wygrała Kinga Ciechowska, która była szybsza od Adamczyk o ponad 1,5 sekundy. W tym samym wyścigu dobrze zaprezentowała się także Ewa Osiniak (szósta pozycja, także AZS UMCS). W finale Adamczyk była piąta (2:16, 13), a Osiniak dziewiąta (2:22,87). Tchórz okazała się bezkonkurencyjna, bo pokonała drugą Paulę Żukowską o niemal pięć sekund.

W gronie najlepszych na 200 m delfinem znalazły się: Weronika Żmuda (AZS UMCS) i Sandra Redner (Skarpa). Ta pierwsza zakończyła zmagania na szóstej pozycji (2:18, 67), a Redner była dziewiąta (2:21,73). Srebro wywalczyła zaledwie 14-letnia Zuzanna Trambowicz z MKS SP 63 Bydgoszcz, która przy okazji ustanowiła nowy rekord Polski juniorów w swojej kategorii wiekowej.

Kamila Andrzejewska z Lidera Chełm w piątek wystąpi w finale na 100 m stylem dowolnym. Eliminacje 17-latka przebrnęła z 11 czasem, ale w półfinałach była już siódma z czasem 56,56. Do podium Andrzejewska straciła tylko 0,38 sekundy