Huragan rządzi w bialskiej okręgówce. Grom nawet nie podskoczył

W meczu na szczycie lider Grom Kąkolewnica przegrał z Huraganem Międzyrzec Podlaski 0:2.

– Gdybyśmy wykorzystali wszystkie wypracowane sytuacje w pierwszej połowie to powinniśmy strzelić cztery, a nie tylko dwa gole – ubolewa kierownik Huraganu Tadeusz Żechowski. – Michał Grudziński i Jacek Mielnik powinni wpisać się na listę strzelców.

Pierwsze trafienie goście zaliczyli po kwadransie z rzutu karnego podyktowanego za zagranie ręką w polu karnym. Bramkarza miejscowych pokonał Alan Olszewski. Na 2:0 podwyższył przed przerwą Piotr Wojtczuk. Dla przyjezdnych było to czwarte zwycięstwo w rundzie rewanżowej. – Gdyby nie wyjazdowa porażka 1:2 z Tytanem Wisznice w trzeciej kolejce to mielibyśmy już tylko pięć punktów straty do pierwszego miejsca. Ważne, że pokonaliśmy Grom. W dalszym ciągu jesteśmy w grze o pierwsze miejsce – mówi Żechowski.

– Zabrakło skuteczności – mówi Andrzej Cap, prezes Gromu. – Pierwsze 30 minut drugiej połowy dążyliśmy do zmiany niekorzystnego wyniku, ale nie udało się. Na razie gramy w kratkę. Miejmy nadzieję, że w niedzielnym meczu z ŁKS Łazy zainkasujemy zwycięstwo. Huragan dysponuje bardzo silnym zespołem. Myślę, że spokojnie powinien uplasować się w pierwszej trójce tabeli.

Grom Kąkolewnica – Huragan Międzyrzec Podlaski 0:2 (Olszewski 15 z karnego, Wojtczuk 42)

ŁKS Łazy – Bizon Jeleniec 3:0 (Purzycki 14, 80, Szaniawski 25)

Kujawiak Stanin – Orzeł Czemierniki 3:0 (Tronowski 44, 45+2, 65)

Orlęta Łuków – Unia Żabików 2:1 (Kierych 44 z karnego, Szustek 70 – Wołek 18). Czerwona kartka: Piotr Fortuna (Orlęta) w 72 min, za drugą żółtą

Dąb Dębowa Kłoda – Dwernicki Stoczek Łukowski 3:4 (Weber 20, G. Tabeński 30 z karnego, Wójcik 43 – M. Miszta 49, 65, 75, Ozygała 53). Czerwona kartka: Andrzej Cholewa (Dąb) w 55 min za faul

LZS Dobryń – Sokół Adamów 0:3 (Borkowski 35, Kamil Mądry 52 samobójcza, Facon 88). Czerwona kartka: Daniel Zdunek (Sokół) w 90 min, za faul

Niwa Łomazy – Tytan Wisznice 1:6 (T. Lewkowicz 55 – Jaworski 2, Makaruk 7, 34, H. Kopiś 16, Trębicki 65, H. Litwniuk 87).