Orlęta Łuków gorsze od Bizona. Wyniki bialskopodlaskiej okręgówki

Orlęta Łuków mimodużych ambicji wciąż nie otrafią seryjnie zdobywać punktów. Tym razem okazały się słabsze od Bizona Jeleniec.

Orlęta Łuków – Bizon Jeleniec 0:2 (0:1)

Bramki: Botwina (25), Rosłoń (88).

Orlęta: Strachota – Bulak (82 Zdanikowski), Fortuna, Czernic, Machniak, Kierych (65 Gajownik), Sierpiński (46 Wołoszka), Szustek (70 Gałach), Kiryło, Wysokiński, Soćko.

Bizon: Rudnicki – Kucharzak, K. Rybka, Kąkol, Bącik, Osiak (83 Goławski), Jamborski, P. Rybka, Botwina (70 Kabat), Kmieć (75 Sokołowski), Rosłoń.

Drużyna z Wisznic nie zwalnia tempa. Po inauguracyjnej wyjazdowej przegranej z Sokołem Adamów, w dwóch kolejnych spotkaniach zagrożona spadkiem ekipa Tytana zainkasowała po komplecie punktów. Tym razem nowy szkoleniowiec Jan Jakubiec poprowadził zespół do zwycięstwa w meczu z Huraganem. – Rozliczamy drużyny z góry tabeli naszej ligi – mówi uradowany trener Tytana. – Przed dwoma tygodniami odebraliśmy trzy punkty liderowi z Łazów, w niedzielę ograliśmy zespół z Międzyrzeca. Zawodnicy uwierzyli, że mogą wygrać z każdym i to pokazują na boisku.

Porażka z Tytanem była dla przyjezdnych pierwszą w rundzie rewanżowej. – Co z tego, że w pierwszej połowie trafiliśmy w słupek i poprzeczkę, a po zdobyciu kontaktowej bramki mieliśmy jeszcze pięć tzw. setek. Liczy się to, co wpadnie do siatki. A my tylko raz do niej trafiliśmy – ubolewa Tadeusz Żechowski, kierownik Huraganu.

Tytan Wisznice – Huragan Międzyrzec Podlaski 2:1 (0:0)

Bramki: Makaruk (57), Przepiórka (90 + 1) – Mielnik (73).

Tytan: Brodniewicz – Polubiec, Mirończuk, K. Oniszczuk, M. Oniszczuk, D. Litwinik, H. Kopiś (80 Przepiórka), Gromysz, Kupszta (65 Tarasiuk), Jaworski (60 Szyszłow), Makaruk.

Huragan: Łabędowicz – Góralski, Mirończuk (67 Skrodziuk), Marczuk, F. Kwaśniewski, Jakowlenka (57 Paczuski), Korgol, Grudziński, A. Kwaśniewski (81 Golec), Mielnik, Wojtczuk (90 R. Kwaśniewski).

Radości po końcowym gwizdku nie kryli w Łazach, gdzie ŁKS pokonał rewelację pierwszej rundy Kujawiaka Stanin 3:1. W drugiej połowie goście grali w osłabieniu po czerwonej kartce za faul poza polem karnym bramkarza Przemysława Kozakowskiego. – Z pewnością był to ważny moment spotkania. Rozegraliśmy dwie różne połowy. O ŁKS będzie jeszcze głośno w bialskiej klasie okręgowej – mówi Jan Baniak, prezes klubu z Łazów.

– Czerwonej kartki dla naszego bramkarza mogło nie być, gdyby nie brak komunikacji między zawodnikami. Do piłkarza gospodarzy biegł również nasz obrońca. Bramkarz przekonywał, że nie faulował, sędzia jednak widział inaczej. Do końca walczyliśmy o remis. Trzeciego gola straciliśmy już w doliczonym czasie, kiedy po rzucie rożnym jeden z graczy ŁKS trafił z 30 metrów do naszej pustej bramki – relacjonuje Robert Filip, trener Kujawiaka.

ŁKS Łazy – Kujawiak Stanin 3:1 (0:1)

Bramki: Izdebski (50), Gaj (69), Szymczak (90 + 4) – K. Paśnik (25).

Czerwona kartka: Przemysław Kozakowski (Kujawiak) w 55 min, za faul.

Łazy: Krasuski – Momot, Janaszek, Przybysz, Goławski, Przeździak, Izdebski (90 + 3 Zabielski), Gaj (72 Okoń), Szaniawski, Safiański (70 Szymczak), Gryczka.

Kujawiak: Kozakowski – Adamiak, D. Gajda, Kacik (80 M. Kazana), Osiak (65 Abramek), Chromiński, Iskra, Ł. Matuszewski (75 P. Pasik), K. Pasik (55 Kiełczykowski), Aina, S. Matuszewski.

Dąb Dębowa Kłoda – Orzeł Czemierniki 1:1 (1:1)

Bramki: Weber (25) – Piotrowicz (35 z karnego).

Czerwona kartka: Daniel Zazuwiak (Orzeł) w 80 min za drugą żółtą.

Dąb: Ciupak – Jaroszkiewicz, Supryn, T. Tabeński, Uziak, Zacharczuk (80 Maciej Sawicki), Wierzejski, M. Turowski (90 Rudnik), Weber (75 Marcin Sawicki), Wójcik, G. Tabeński.

Orzeł: Bocian – Meksuła, Sosnowski, Mańko (80 Kowalczyk), Zarzecki, Zazuwiak, Sobieszek, Piotrowicz, Trościańczyk, Dąbrowski (60 Żuk), Kaliński (70 Podsiadło).

Niwa Łomazy – Dwernicki Stoczek Łukowski 4:1 (2:0)

Bramki: Borysiuk (4, 19), J. Bańkowski (55), Kozakiewicz (65) – Wypych (60).

Niwa: Kaczmarek – Chorąży, Doluk (86 Artymiuk), Staszczuk, K. Maksymiuk (75 P. Bańkowski), Kukawski (84 Tokarski), J. Bańkowski (70 Mroczkowski), Kozakiewicz, Łukaszuk, P. Maksymiuk, Borysiuk.

Dwernicki: Łukasik – Kamil Kozieł, Sierociuk, Śledź, Kosut, Osiak (72 Kowalczyk), Kozłowski, Ozygała, Wasilewski, Perczyński (46 Ślązak), Wypych.

LZS Dobryń – Unia Żabików 0:4 (0:3)

Bramki: Lecyk (33, 36, 88), Mazurek (44).

Dobryń: Żmudziński – Selewoniuk (25 Kamil Mądry), Przybylski (60 Szydło), Rudowski, Demczuk, Semeniuk (35 Płandowski), Romaniuk, D. Samsoniuk, Konrad Mądry (73 Gruszecki), Biegajło, Rybaczuk.

Żabików: Dąbkowski – Michalski, Kępa, Księżpolski (68 Palica), Niewęgłowski, Mitura, Lecyk, Ptaszyński (62 Pieńko), Kot, Koczkodaj (74 Zgrajka), Mazurek (46 Wołek).

Grom Kąkolewnica – Sokół Adamów 1:2 (1:1)

Bramki: Sierpień (45) – Cąkała (18), Borkowski (90).

Grom: B. Sokołowski – Kosel, Lotek, Sokół (46 Zieliński), Krośko, Chromik, Garbacik (75 Kanatek), M. Muszyński, Wysokiński (46 Nurzyński), Olszewski, Sierpień.

Sokół: Osial – K. Nowicki, Skowron, Goździak (42 Stępniak), Łukasik, M. Sokołowski, Cąkała (90 + 3 Dzido), Rostek (75 Baran), Bogucki, Wasiliow, Borkowski.