Orlęta Łuków – Lutnia Piszczac 4:0 Wystrzeliły szampany

Najwcześniej walkę o punkty w przedostatniej kolejce rozpoczęły zespoły Unii Żabików i Olimpii Okrzeja. Gospodarze byli pewni ligowego bytu, ale mieli kłopoty kadrowe. Więcej do stracenia miał beniaminek, dla którego priorytetem jest utrzymanie ligowego bytu. Po meczu z Unią goście mogą być już spokojni o przyszłość. Olimpia wygrała 2:0 i może być pewna pozostania w lidze. – Z przebiegu meczu zasłużyliśmy na zwycięstwo. W drugiej połowie dyktowaliśmy warunki – mówi grający trener Olimpii Jan Mroczek, strzelec pierwszego gola po podaniu z rzutu rożnego.

Już tydzień temu po wyjazdowej wygranej 1:0 z Olimpią Okrzeja Orlęta Łuków przypieczętowały awans do IV ligi. W niedzielę nie miały problemów z pokonaniem Lutnii Piszczac 4:0, choć pierwsza połowa była remisowa. – W tym okresie to my mieliśmy więcej z gry. Stworzyliśmy swoje okazje, ale nie potrafiliśmy ich wykorzystać. Dobrą robotę zrobił dla lidera Sebastian Matuszewski, który wszedł w drugiej połowie i zdobył dla Orląt dwie bramki – relacjonuje grający trener ekipy z Piszczaca Piotr Kurowski.

– Zazwyczaj Sebastian Matuszewski wychodził w pierwszym składzie. Ostatnio jednak nie trenował, więc miał pojawić się na boisku dopiero w drugiej odsłonie. Jak widać zaliczył mocne wejście – tłumaczy trener Orląt Robert Różański.

Po końcowym gwizdku u gospodarzy wystrzeliły szampany. Drużyna świętowała wywalczony przed tygodniem awans do IV ligi.

Wyniki 25. kolejki: Unia Żabików – Olimpia Okrzeja 0:2 (J. Mroczek 20, Grzesiak 85) * Orlęta Łuków – Lutnia Piszczac 4:0 (Matuszewski 50, 55, Olszewski 70, Wałachowski 89) * ŁKS Łazy – Bizon Jeleniec 1:1 (Wereszczyński 77 – P. Rybka 25) * Grom Kąkolewnica – Unia Krzywda 5:1 (Biegajło 2, Grochowski 12, M. Muszyński 50, Zieliński 65, 69 – Filip 90 + 2) * Kujawiak Stanin – LKS AGROTEX Milanów 3:0 (Purzycki 20, Tronowski 71, M. Sobiech 80) * LZS Dobryń – Tytan Wisznice 1:3 (R. Andrzejuk 55 – Kopiś z karnego 21, Semeniuk 75, 90) * Huragan Międzyrzec Podlaski – Niwa Łomazy nie odbył się. Goście nie dojechali.