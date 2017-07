Orlęta Łuków mają nowego trenera. Powrót po latach

Trener Zarzycki prowadził zespół z Łukowa przez rok. Były szkoleniowiec przejął drużynę wiosną 2016 roku po spadku z IV ligi. Można powiedzieć, że były opiekun Sokoła Adamów był ratownikiem dla ekipy Orląt. Po degradacji i w sytuacji zawirowań w zarządzie oraz na stanowisku prezesa klubu do Łukowa nie było chętnych do pracy na stanowisku trenera. – Trener Zarzycki przyjął naszą propozycję i zadeklarował chęć pomocy. Za ten rok jesteśmy mu wdzięczni – mówi Adam Kulik, prezes Orląt.

Po zakończeniu sezonu drużyna z Łukowa zajęła ósme miejsce. – Nie ma się z czego cieszyć – mówi Andrzej Zarzycki. – Moja umowa kończyła się z ostatnim dniem czerwca. Postanowiłem odpocząć od piłki i nie przedłużać jej.

W sytuacji rezygnacji trenera Zarzyckiego władze Orląt zaczęły poszukiwania nowego opiekuna zespołu. – Do klubu wpłynęło kilka ofert – mówi Kulik. Wybór padł na Roberta Różańskiego. – To trener z doświadczeniem. Znamy jego warsztat, przez prawie dwa i pół roku pracował w naszym klubie. W 2012 roku awansował do III ligi. Przez półtora roku miałem okazję pracować z tym trenerem, kiedy pełniłem obowiązki kierownika zespołu. Co więcej. W obecnym etapie rozwoju naszej drużyny taki szkoleniowiec jak Robert Różańskim jest nam potrzebny.

Trener Różański grał w znanych drużynach naszego regionu. Przygodę z piłką zaczynał w Podlasiu Biała Podlaska. Grał także w: Avii Świdnik, AZS AWF Biała Podlaska, Górniku Łęczna, Świcie Nowy Dwór Mazowiecki, Ładzie Biłgoraj, Motorze Lublin, LZS Dobryń. Jako trener pracował w Huraganie Międzyrzec Podlaski, Podlasiu Biała Podlaska. Ostatnie dwa lata spędził w AZS PSW Biała Podlaska prowadząc drużynę kobiet w Ekstralidze. Przez ponad dwa sezony prowadził też Orlęta Łuków.

Jaki cel zarząd klubu postawi przed nowym szkoleniowcem? – Drużyna ma walczyć o zwycięstwo w każdym kolejnym spotkaniu – mówi prezes Kulik. – Na kolejne kroki przyjdzie czas już w trakcie rozgrywek.

Dorobek trenera Roberta Różańskiego podczas pobytu w Orlętach Łuków – lata 2010-2012:

Sezon 2010/2011 (IV liga): 18 zwycięstw, 5 remisów, 7 porażek; 3 miejsce w lidze.

Sezon 2011/2012 (IV liga): 21 zwycięstw, 8 remisów, 1 porażka; 2 miejsce i awans do III ligi.

Sezon 2012/2013 (III liga lubelsko-podkarpacka): 1 zwycięstwo, 2 remisy, 6 porażek; w konsekwencji słabego dorobku trener Robert Różański został odwołany z pełnionej funkcji.

Dorobek łączny: 40 zwycięstw, 15 remisów, 14 porażek.