Unia - Sokół 0:2. Goście górą w meczu walki

Goście jechali z jednym celem – zainkasować komplet punktów i tym samym utrzymać prowadzenie w tabeli. Zadanie to przyjezdni zrealizowali. – To był mecz w angielskim stylu. Sędzia pozwalał na twardą męską walkę i pokazał zaledwie dwie żółte kartki, po jednej dla każdego zespołu – mówi prezes Sokoła Mirosław Zdunek.

Obie drużyny były dla siebie równorzędnym przeciwnikiem. – Pierwsza połowa należała do Sokoła, w drugiej to my mieliśmy przewagę – relacjonuje szkoleniowiec Unii Artur Dadasiewicz. I za chwilę z ubolewaniem dodaje: – Szkoda tylko, że nie potrafiliśmy wykorzystać okresu naszej dobrej gry i nie zdobyliśmy bramki.

Oba gole goście strzelili po błędach miejscowych. – Przy pierwszym źle wyprowadziliśmy piłkę i zostaliśmy skontrowani. Przy drugiej bramce nasz prawy obrońca stracił piłkę w środku pola i naszą lewą stroną Sokół rozegrał akcję kończąc ją dośrodkowaniem i golem – mówi opiekun gospodarzy.

Na 1:0 strzelił Daniel Rostek, któremu futbolówkę dograł Mateusz Wassilow. Drugie trafienie to dzieło Wassilowa po dograniu Kamila Boguckiego. – Warunki do gry nie były najlepsze. Boisko było twarde, ciężko nam się grało. Przy odrobinie szczęścia mogliśmy pokusić się jeszcze o jednego gola. Cieszymy się, że udało nam się wykonać plan z jakim pojechaliśmy do Żabikowa. Ważne jest zwycięstwo i kolejne trzy punkty, które pozwoliły nam nadal być na pierwszym miejscu w tabeli – mówi uradowany prezes Zdunek.

W drugiej połowie, przy 1:0 gospodarze mieli okazję na bramkę – piłkę odbitą od słupka dobijał Jakub Pieńko, ale przestrzelił. – Powinniśmy też mieć rzut karny. Jeden z zawodników gości nabił sobie piłkę w rękę, ale sędzia nie odgwizdał tego przewinienia. Kto wie, jak potoczyłby się mecz gdybyśmy wyrównali – zastanawia się trener Dadasiewicz.

Unia Żabików – Sokół Adamów 0:2 (0:1)

Bramki: Rostek (43), Wassilow (79).

Unia: Dąbkowski – Pieńko, Kępa (66 Ptaszyński), Palica (46 Księżopolski), Niewęgłowski, Kot, Zgrajka (47 Michalski). P. Pliszka (15 Gmur), Koczkodaj, Wołek, Mitura.

Sokół: Dzido – K. Nowicki, Mućka, Lipiec, Łukasik, Wróblewski (60 Sokołowski), Cąkała (86 Skowron), Rostek, Bogucki (83 Mateusz Baran), Wassilow, Borkowski.

Wyniki 24 kolejki: ŁKS Łazy – Dwernicki Stoczek Łukowski 4:1 (Gaj 30, Gryczka 40 z karnego, Purzycki 66, Janaszek 70 – Staniszewski 82) * Unia Żabików – Sokół Adamów 0:2 * Orzeł Czemierniki – Tytan Wisznice 0:1 (Makaruk 55) * Bizon Jeleniec – Huragan Międzyrzec Podlaski 1:1 (Grzywacz 15 – Wojtczuk 20) * Kujawiak Stanin – Grom Kąkolewnica 0:2 (Lotek 55, Sierpień 70) * Orlęta Łuków – Niwa Łomazy 0:0 * Dąb Dębowa Kłoda – LZS Dobryń 0:4 (Biegajło 26, 32, 60, B. Samsoniuk 80).