Chełmska klasa okręgowa startuje w weekend 19-20 sierpnia

Zespół z Rejowca Fabrycznego typowany jest jako główny kandydat do awansu do IV ligi (fot. SPARTA REJOWIEC FABRYCZNY)

Na ten termin Chełmski Okręgowy Związek Piłki Nożnej zaplanował pierwszą kolejkę rozgrywek. Wielce prawdopodobne jest jednak to, że niektóre drużyny wybiegną na boiska znacznie wcześniej. – W terminie pierwszej kolejki w Krasnymstawie odbywają się tradycyjne Chmielaki – mówi kierownik Ruchu Izbica Marcin Antoniak. – Dlatego nasz mecz z Hetmanem Żółkiewka chcielibyśmy rozegrać wcześniej. W grę wchodzi wtorek 15 sierpnia. Również planujemy zagrać w sobotę 26 sierpnia spotkanie z Tatranem Kraśniczyn. Dzień później są u nas Gminne Dożynki.

W terminie swoje spotkanie planuje rozegrać inna drużyna z powiatu krasnostawskiego Tatran Kraśniczyn. W ramach pierwszej kolejki zespół ma zmierzyć się z wicemistrzem minionych rozgrywek Startem Krasnystaw. – Wygląda na to, że ze Startem zagramy w wyznaczonej przez chełmski związek dacie. Na razie nie planujemy przekładania tego meczu. 15 sierpnia nie wchodzi w grę. Wszystko wskazuje na to, że będzie to niedziela 20 sierpnia – zapowiada prezes Tatrana Lucjan Fedak.

Rozgrywki na wyższym poziomie zainaugurują w roli gospodarzy dwaj beniaminkowie: Orzeł Srebrzyszcze i Hutnik Ruda Huta. Pierwsza z ekip zagra ze Spółdzielcą Siedliszcze, druga z Ogniwem Wierzbica. Już w pierwszej kolejce kibice oddalonych od siebie o kilka kilometrów gmin Rejowiec Fabryczny i Rejowiec emocjonować będą się derbami. Tym razem gospodarzem pierwszego spotkania będzie Sparta. I to drużyna grającego trenera Bartosza Bodysa uważana jest przez wielu za najpoważniejszego kandydata do awansu do IV ligi.

W terminarzu rundy jesiennej znalazła się jedna środa, 30 sierpnia. Zespoły rozegrają wtedy trzecią kolejkę. I już wówczas dojdzie do meczu na szczycie, czyli starcia Sparty ze Startem Krasnystaw.

1 kolejka (19-20 sierpnia): Ruch Izbica – Hetman Żółkiewka * Tatran Kraśniczyn – Start Krasnystaw * Brat Siennica Nadolna – Frassati Fajsławice * Sparta Rejowiec Fabryczny – Unia Rejowiec * Orzeł Srebrzyszcze – Spółdzielca Siedliszcze * Hutnik Ruda Huta – Ogniwo Wierzbica * Unia Białopole – Granica Dorohusk.

2 kolejka (26-27 sierpnia): Hetman Żółkiewka – Granica Dorohusk * Ogniwo Wierzbica – Unia Białopole * Spółdzielca Siedliszcze – Hutnik Ruda Huta * Unia Rejowiec – Orzeł Srebrzyszcze * Frassati Fajsławice – Sparta Rejowiec Fabryczny * Start Krasnystaw – Brat Siennica Nadolna * Ruch Izbica – Tatran Kraśniczyn.