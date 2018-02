Daniel Krakiewcz wraca do Frassatiego Fajsławice

Nowy-stary trener będzie prowadził zespół co najmniej do końca roku

Jesienią zespół prowadził Jerzy Szych. Doświadczony opiekun pracował w Fajsławicach przez rok. Wiosną zakończył rozgrywki na szóstym miejscu, z dorobkiem 46 punktów. Jesienią sezonu 2017/2018 zespół pod jego opieką uzbierał 22 punkty w 12 meczach i jest na piątym miejscu. – To dobry wynik, choć patrząc z perspektywy rundy mogliśmy mieć jeszcze kilka punktów więcej. Początek był trudny i zgubiliśmy „oczka” po drodze, ale później już się rozkręciliśmy – przyznaje Bartłomiej Sałaga, członek zarządu klubu z Fajsławic.

Z końcem rundy wygasła umowa z trenerem Szychem i klub jej nie przedłużył. Decyzje we Frassatim zbiegły się z decyzjami działaczy w Starcie Krasnystaw, który również nie przedłużył rocznej umowy z trenerem… Danielem Krakiewiczem. Tym samym po roku, szkoleniowiec na dorobku związany z Fajsławicami, znowu był do wzięcia. – Zdecydowaliśmy się na ponowną współpracę z trenerem Danielem Krakiewiczem – mówi Sałaga. – To nasz człowiek, przez półtorej rundy prowadził już naszą drużynę. Przed odejściem do Krasnegostawu, w sezonie 2015/2016 zajął z zespołem wysokie czwarte miejsce. Zdobyliśmy wówczas 50 punktów w 26 spotkaniach. Graliśmy finał Pucharu Polski z Chełmianką, to był udany sezon. Będąc trenerem seniorów w Starcie, opiekował się naszymi młodzikami i trampkarzami. Nadal będzie to robił. Umowa na prowadzenie seniorów obowiązywać będzie co najmniej do końca roku.

Przed nowym – starym szkoleniowcem zarząd klubu postawił wyważony cel. – Chcielibyśmy co najmniej utrzymać to, co w tej chwili mamy, a zajmujemy piątą lokatę. Bazujemy na swoich wychowankach, każdej rundy ogrywamy kolejnych. W klubie i zespole jest bardzo dobra atmosfera, tworzymy zgrany kolektyw, a to jest bardzo ważne – tłumaczy Sałaga.

Z drużyną rozstał się Wojciech Kopeć. Zawodnik ukończył wiek juniora i jesienią wchodził do zespołu seniorskiego. – Poza nim żaden z piłkarzy nie zgłosił, że chce zmienić barwy klubowe. Jest oczywiste, że wzmocnienia by się nam przydały. W ciągu, dwóch, trzech tygodni nasz skład na rundę rewanżową powinien być już znany – przekonuje członek zarządu.

Frassatiemu pozostał jeszcze do rozegrania mecz rundy jesiennej, z 12. kolejki, z Ruchem Izbica. – Pierwszy termin to 18 marca, drugi – 24 marca. Jeśli będą trudności pogodowe, razem z Ruchem poszukamy nowej daty. Najważniejsze, abyśmy zdążyli przed pierwszą kolejką rundy rewanżowej, czyli 7 kwietnia – tłumaczy Sałaga.

Mecze kontrolne Frassatiego Fajsławice: 11 lutego: Stok Zakrzówek, w Świdniku * 18 lutego: Tur Milejów, w Świdniku * 25 lutego: Świdniczanka Świdnik Mały, w Świdniku * 4 marca: Piaskovia Piaski (miejsce do uzgodnienia) * 10 marca: Granit Bychawa, w Świdniku.