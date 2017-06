Granica Dorohusk - Unia Rejowiec 2:5. Grała chełmska okręgówka

Przed spotkaniem oba zespoły dzieliło w ligowej tabeli aż 16 punktów, na korzyść gospodarzy. Przebieg meczu nie odzwierciedlił ligowej klasyfikacji. To niżej sklasyfikowany zespół gości zaliczył komplet punktów. Nie bez znaczenia były również dwie czerwone kartki dla Granicy, która od 29 minuty grała bez jednego zawodnika, a od 83 min już w podwójnym osłabieniu.

Miejscowi mieli też swoje spojrzenie na porażkę 2:5. – W roli głównej wystąpił sędzia Adrian Pukas – mówi grający trener Granicy Arkadiusz Słomka. – Spotkanie obserwował delegat Chełmskiego OZPN i widział, co się działo na boisku. Na pewno pracy arbitra nie pozostawię bez echa. Sędzia mylił się w obie strony i wypaczył wynik. To już trzeci nasz mecz, gdzie rozjemcą był właśnie Adrian Pukas z Krasnegostawu. Nie mam pretensji za pierwszą czerwoną kartkę dla naszego zawodnika, ale już za kolejną i rzuty karne, tak. Arbiter dał pokaz swoich „możliwości”. Najgorsze jest jednak to, że za pracę na takim poziomie, tacy ludzie otrzymują od klubów pieniądze. Dostaliśmy sześć żółtych kartek i jedną bezpośrednio czerwoną. Sędzia skutecznie wyeliminował kilku moich zawodników z kolejnego meczu ze Startem Krasnystaw.

– Już w ciągu 10 minut pierwszej połowy powinniśmy strzelić dwa gole – spudłowali Tomasz Sąsiadek i Adrian Czerwiński – mówi prezes Unii Rejowiec Zbigniew Rumiński. – Z kolei w 53 min Czerwiński trafił w poprzeczkę. Tak samo uczynił w doliczonym czasie z rzutu wolnego Roman Rosa. Granica to młoda i bardzo ambitna drużyna. Wygraliśmy doświadczeniem.

Granica Dorohusk – Unia Rejowiec 2:5 (0:1)

Bramki: Okoń na 1:2 (55), Pawlicha (60 samobójcza) – Szajduk (40 z karnego, 57 z karnego), Leśnicki (47), Kozaczuk (63), Rosa (84).

Czerwona kartka: Patryk Furmanik (Granica) w 29 min, z faul * Patryk Ruszkiewicz (Granica) w 83 min, za drugą żółtą.

Granica: Kopeć – Furmanik, Niemiec (40 Ruszkiewicz), Słomka, Giedz, Okoń, Biniuk, Swatek, Zagoła, Miksza (78 Lutruk), Sokołowski (88 Koguciuk).

Rejowiec: Terepora – Kozaczuk, Pawlicha, Szajduk, M. Bohuniuk, Leśnicki (56 Rosa), Karauda (70 Kowalczyk), T. Sąsiadek (80 M. Sąsiadek), Czerwiński, K. Bohuniuk, Brzezicki.

Pozostałe wyniki

Start Krasnystaw – Sparta Rejowiec Fabryczny 4:1 (4:0)

Bramki: Bednarek (8), M. Wójcik (10 z karnego), Szponar (12), Wojciechowski (22) – Oleksiejuk (88).

Start: Ryć – Wojciechowski, Nowakowski, Bednarek, Lenard (58 Salitra), Kowalski (80 Krakiewicz), Dworucha (40 Wójtowicz), M. Wójcik, Szponar, P. Wójcik, Matycz (68 Sadowski).

Sparta: Podlipny – A. Rutkowski, Lewczuk, Wiewióra (53 Sawicki), Krystjańczuk, Bodys, Kiejda, Barabasz, M. Kość (46 Olesiejuk), Martyn, Adamiec.

Tatran Kraśniczyn – Spółdzielca Siedliszcze 8:2 (3:0)

Bramki: K. Mazurek (1, 55, 65), Smorga (7), Barzał (29, 46, 86), D. Mazurek (85) – Wróblewski (69), Grzesiuk (76).

Tatran: Skrzypa (86 Solecki) – A. Stasiuk, Błaszczak, Korszun (62 P. Sawczuk), Kniażuk, S. Stasiuk (85 Rapa), Smorga, D. Mazurek, Barzał, K. Mazurek, Tymicki (32 M. Sawczuk).

Spółdzielca: Pawlak – D. Orłowski (46 Wójcik), Jędruszak, Grzesiuk, Łaska, Wróblewski, Ławicki (76 R. Pasternak), Lechowski (59 Wawruszak), Roczon, P. Pasternak (46 Braniewski), Stefańczuk.

Vitrum Wola Uhruska – Hetman Żółkiewka 0:5 (0:4)

Bramki: Strug (4, 40, 74), Rycerz (35, 43).

Vitrum: Jakubiec – Michał Polak, Chudzik, Żakowski, Mielniczuk (46 Radkowiak), K. Szwalikowski, Kociuba, Jesionek, Malias, Łubkowski (66 Olender), Cholawo (46 B. Szwalikowski).

Hetman: Znój – Skrzypczyński, Bloch, Armaciński, Więczkowski, Kufrejski (51 Gieleta), Wójcik, Sobiech, Hawerczuk (85 Zielonka), Rycerz (89 Puchala), Strug (75 Bielak).

SPS Eko Różanka – Ogniwo Wierzbica 6:1 (4:0)

Bramki: Romaniuk (18), Skorupski (25 z karnego), J. Gołąb (37, 74), Magdysh (41), Sobów (53) – Sobczuk (90 + 5).

Czerwona kartka: Patryk Kozina (Ogniwo) w 55 min, za drugą żółtą.

Różanka: Witkowski – Łobko (58 K. Mikulski ), Żakowski (46 Kruk), Jędrzejuk, Szeliuk (62 M. Gołąb), J. Gołąb, Sobów, Jankowski, Magdysh, Romaniuk (75 E. Mikulski), Skorupski.

Ogniwo: Zagraba – Sobczuk, Szanfisz, Pilipczuk, Wdowicz, Nyszko (46 K. Hanc), Kłos, Kołtun, Gałecki (70 Kaszczuk), Stańczuk (75 Siwek), Kozina.

Ruch Izbica – Brat Siennica Nadolna 1:5 (0:2)

Bramki: Łata (80) – Lubaś (33), Suduł (45, 57), Wędzina (65), Dropsa (89).

Ruch: Bliźniak – Wlizło, Fornal, Jasiński, Michał Śliwa, Malczewski (70 Kaszak), Wójciuk (60 Antoniak), Kornaś (65 Pawlak), Hopko, Łata, Lewandowski.

Brat: Pypa – Malinowski, D. Jopek, Kociuba (25 Gdak), Ćwirta, Arnold Kister, K. Jopek, Wędzina, Lubaś (65 Drapsa), Suduł (79 Oszwa), Szczepaniuk (60 Urbański).