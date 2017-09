Ruch Izbica – Sparta Rejowiec Fabryczny 3:7. Urodzaj strzelecki w chełmskiej okręgówce

W Żółkiewce zwycięstwem cieszył się Hetman, ale spotkanie zapewne przejdzie do historii przez incydent w 55 minucie. Do tego czasu prowadzili gospodarze 2:1. Choć pierwsi ze strzelonego gola cieszyli się goście. W 12 minucie po kontrze Bartłomiej Zwolak otrzymał dokładne podanie od Patryka Bąka i Ogniwo prowadziło 1:0. W odpowiedzi do bramki przyjezdnych trafili Michał Rycerz i Artur Hawerczuk.

W 55 min goście mieli zaplanowane trzy zmiany. Zamiast spokojnej roszady w składzie na boisku zrobiło się gorąco. Najpierw Łukasz Sobiech z Hetmana sfaulował Damiana Krupskiego, za co otrzymał czerwoną kartkę. Następnie emocje poniosły piłkarzy i działaczy. Za niesportowe zachowanie ukarany został bramkarz Ogniwa Rafał Zagraba. – Rafał został wcześniej sprowokowany przez jednego z zawodników Hetmana – mówi Artur Wawruszak, kierownik zespołu z Wierzbicy. – Nie widziałem sytuacji, w której rzekomo jeden z naszych piłkarzy miałby sprowokować bramkarza gości. W tym czasie udzielałem pomocny sfaulowanemu zawodnikowi Ogniwa – mówi Andrzej Koprucha, kierownik Hetmana. – Faul Łukasza Sobiecha był, gracz ukarany został czerwienią i na tym sprawa powinna zostać zakończona. Zupełnie niepotrzebnie na boisko wbiegli kierownik i trener Ogniwa. Gdyby sędzia od razu zapanował nad wydarzeniami na murawie, nie byłoby mowy o incydencie.

Po czerwonej kartce dla Zagraby do bramki Ogniwa powędrował grający pierwszy mecz w sezonie znany w Wierzbicy Norbert Charytanowicz. – Od 55 minuty goście byli od nas lepsi. Cieszymy się, że zdobyliśmy kolejne trzy punkty – mówi kierownik Hetmana. – Grając w 10 zepchnęliśmy gospodarzy do obrony. Hetman grał bardzo brutalnie. Przegraliśmy niezasłużenie. Zawodnicy zostawiali na boisku sporo zdrowia – podsumował kierownik Ogniwa.

Hetman Żółkiewka – Ogniwo Wierzbica 2:1 (2:1)

Bramki: Rycerz (35), Hawerczuk (41) – Zwolak (12).

Czerwone kartki: Rafał Zagraba (Ogniwo) w 55 min, za niesportowe zachowanie * Łukasz Sobiech (Hetman) w 55 min, za faul, Michał Rycerz (Ogniwo) w 90 + 5 min, za drugą.

Hetman: Ścibak – Wójcik, Armaciński, Bloch, Bielak, Grzegórski (90 Dąbrowski), Rycerz, Hawerczuk (90 Więczkowski), Kasperek, Kufrejski (70 Małek), Sobiech.

Ogniwo: Zagraba – Stańczuk, Szanfisz, Pilipczuk, Sobczuk (55 Wdowicz), M. Kołtun, Kłos (55 Charytanowicz), K. Hanc, Zwolak, Krupski (55 Kozina), P. Bąk.

Spółdzielca Siedliszcze – Granica Dorohusk 1:1 (1:0)

Bramki: Stefańczuk (17) – Sokołowski (55).

Spółdzielca: Pawlak – Wawruszak, Daniel Orłowski (46 Pasternak), Osoba, Stefańczuk, Grzesiuk, Roczon (70 Iwaniuk), Jędruszak, Łaska, Mroczek, Lechowski.

Granica: Kopeć – Oleszczuk, Marek Grzywna, Niemiec, Zagoła, Michał Grzywna, Słomka, Jeleń, Szady (46 Sokołowski), Świderski, Olęder.

Unia Rejowiec – Unia Białopole 0:5 (0:2)

Bramki: Łukaszewski (32, 67), Jabłoński (45, 57), Zdybel (60).

Rejowiec: Uszko – Chybiak, Kloc, Brzezicki (67 M. Bohuniuk), Kozaczuk, Pawlicha, Szczepanik, Waręcki (46 Grel), Karauda (78 Jersak), Czerwiński, K. Bohuniuk (78 Korzeniowski).

Białopole: Kozłowski – Omelko (80 Kaznowski), Bureć (70 Pietruszka), Misik (79 Karaniewicz), Kogut, Łukaszewski, Zdybel, Tabuła (55 Godlewski), Steciuk, Jabłoński, Komosa (60 Leśnicki).

Frassati Fajsławice – Hutnik Ruda-Huta 8:3 (2:3)

Bramki: Stefaniak (1), Adamiak (22), Czajka (49, 68), Robak (57), Młynarczyk (71), Lipa (83), Korzeniewski (85) – Mazur (6), Głaz (13), Balcerek (39).

Frassati: Dzirba – P. Przebirowski, K. Baran, Lipa, M. Baran, Kołodziejski (46 Smyk), Robak (85 Kopeć), Adamiak, Młynarczyk, Stefaniak (46 Czajka), Olech (80 Korzeniewski).

Hutnik: Mężyk – Olech, Czerniakiewicz, Zemrzycki, Pawlak, Dubij (46 Gzella), Balcerek, Skóra (65 Tyczyński), Kordas (65 Polak), Głaz, Mazur (85 Bisko).

Start Krasnystaw – Orzeł Srebrzyszcze 9:0 (3:0)

Bramki: P. Wójcik (43, 51, 56, 81), Kishiev (15, 65, 86), Sadowski (30), Kuczyński (63).

Start: Ryć – Wojciechowski, Łuczyn, Nowakowski, Adamiec (46 Liszka), Sadowski (65 Jasiński), Kuczyński (70 Kowalczyk), Drahanczuk (48 Dworucha), Ciesielski (60 Matycz), P. Wójcik, Kishiev.

Orzeł: Biłan – Sz. Tatysiak (46 Kapeluszny), Basiński, Bazela, D. Trusiuk, K. Trusiuk (88 M. Tatysiak), A. Olender, M. Olender, Ł. Tatysiak, S. Tatysiak, Wójcicki (60 Rulka).

Brat Siennica Nadolna – Tatran Kraśniczyn 3:3 (2:1)

Bramki: P. Szadura (1), Suduł (14), Urbański (51) – Wójtowicz (45+1), Tymicki (75, 86).

W 51 min Arnold Kister (Brat) nie strzelił rzutu karnego (piłkę odbił bramkarz Tatrana). Dobitka Aleksandra Urbańskiego już była skuteczna.

Brat: Pypa – Malinowski, D. Jopek, Arkadiusz Kister, Szczepaniuk, Witka (88 M. Szadura), Wędzina (60 K. Szadura), Urbański, P. Szadura, Suduł (15 D. Joopek), Arnold Kister.

Tatran: Kowiński (15 M. Ciechan) – A. Stasiuk (46 Solecki), S. Stasiuk, Błaszczak, Salitra, K. Mazurek, D. Mazurek, Wójtowicz, Tymicki, Kniażuk (67 M. Sawczuk), Smorga (80 P. Ciechan).

Ruch Izbica – Sparta Rejowiec Fabryczny 3:7 (1:4)

Bramki: Gałka (15), Jasiński (82, 85) – Kiejda (1), Bodys (19, 24), Adamiec (22, 60), Kozioł (71 z karnego), Góra (80).

Ruch: Pastuszak – Nizioł, Kaszak, Wójciuk, Malczewski (46 Michał Śliwa), Pawlak (80 Wlizło), Beda, Kornaś (46 Bożko), Hopko (73 Lewandowski), Jasiński, Gałka (76 Antoniak).

Sparta: Bralewski – Terlecki (60 K. Rutkowski), Bodys, Kiejda, A. Rutkowski, Kozioł, Adamiec, Krystjańczuk (81 Janiszewski), Martyn (80 M. Kość), D. Kość (51 Lewczuk), Oleksiejuk (51 Góra).