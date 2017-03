Start Krasnystaw i SPS Eko Różanka celują w awans

Zespół z Różanki będzie najpoważniejszym konkurentem Startu na drodze do IV ligi (fot. SPS Eko Różanka)

Szanse na zajęcie pierwszego miejsca ma co najmniej sześć drużyn, ale na prawdę liczą się tylko liderujący Start Krasnystaw i drugi w tabeli SPS Eko Różanka.

Najwięcej do stracenia ma drużyna z Krasnegostawu. Dla piłkarzy i działaczy Startu wiosna 2017 będzie już kolejnym podejściem do powrotu na IV-ligowy poziom. Ostatnimi czasy na drodze awansu stawały Hetman Żółkiewka, Granica Dorohusk, czy Kłos Chełm. Ojcem sukcesu ma być były zawodnik Startu Daniel Krakiewicz. 31-letni szkoleniowiec przeszedł do mistrza jesieni z Frassatiego Fajsławice. Dobre wyniki w poprzednim klubie sprawiły, że popularny „Krako” był najbardziej odpowiednim kandydatem po rezygnacji w trakcie pierwszej rundy trenera Bartłomieja Czajki.

Wraz z Krakiewicza do Startu dołączyli nowi piłkarze. Bramkarzem nr 1 został Sławomir Ryć, który ostatnio reprezentował barwy Unii Hrubieszów. Na prawej pomocy występować ma Krzysztof Bodziak, mający za sobą występy w Górniku Łęczna, Motorze Lublin, Chełmiance czy Lewarcie Lubartów. Obaj doskonale znają się z trenerem, swego czasu grali razem m.in. w juniorach Górnika (rocznik 1986). Gdy do tego dodamy powracających po wyleczeniu kontuzji Sebastiana Sadowskiego, Mateusza Wójcika i Piotra Bednarka to jak na wymagania klasy okręgowej drużyna wygląda bardzo solidnie.

Najważniejszym zadaniem będzie teraz sprostanie oczekiwaniom kibiców, władz klubu, jak też samych piłkarzy. – Studzimy te zapały. Recepta na sukces jest prosta: nie myśleć o tym co będzie w czerwcu. Jeżeli będziemy skupiać się wyłącznie na każdym kolejnym rywalu i na pokonaniu go, zdobywane punkty będą tylko konsekwencją takiej postawy. A wtedy końcowe zwycięstwo będzie kwestią czasu – zapowiada trener Krakiewicz.

Już po trzech kolejkach Startowi może odpaść najgroźniejszy rywal SPS Eko Różanka. Tydzień po świętach wicelider zaprezentuje się w Krasnymstawie w bezpośrednim spotkaniu. – Nie dokonaliśmy znaczących wzmocnień, ale nasza forma jest na dobrym poziomie. Jesteśmy przygotowani do walki o IV ligę, chociaż zarząd klubu w tej sprawie nas nie naciska. Po meczu prawdy ze Startem okaże się, na co będziemy mogli liczyć – mówi grający trener SPS Eko Sławomir Skorupski.