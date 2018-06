Start Krasnystaw wygrał z Ruchem Izbica 5:0 i przypieczętował awans

Na półmetku rozgrywek to Brat przewodził stawce drużyn w chełmskiej klasie okręgowej. Na swoją szansę w boju o IV ligę liczyła również będąca w czubie tabeli Unia Białopole. Tymczasem, pod koniec sezonu, wykorzystując potknięcia obu ekip, do walki włączył się typowany przez wielu zespół z Krasnegostawu.

Przed ostatnią kolejką to Start miał wszystkie atuty w ręku. Wystarczyło tylko wygrać w derbach powiatu z Ruchem Izbica i podopieczni trenera Arkadiusza Mazurka mogli cieszyć się z końcowego triumfu. Walczący o awans od dobrych kilku lat Start w końcu wykorzystał swoją szansę i po pewnym zwycięstwie 5:0 awansował do IV ligi. Przy takim rozstrzygnięciu wygrane 4:2 wicelidera Brata Siennica Nadolna nad Unią Rejowiec i 5:1 trzeciej w klasyfikacji Unii Białopole w Żółkiewce z Hetmanem mają tylko znaczenie prestiżowe. – Można powiedzieć, że wywalczyliśmy awans rzutem na taśmę. Pamiętajmy, że dopiero dwie kolejki przed końcem objęliśmy prowadzenie w tabeli. Do końca jednak wierzyliśmy w nasz zespół i cieszymy się, że w końcu szczęście też zaczęło nam sprzyjać. Wracamy do IV ligi po sześciu latach – mówi uradowany Robert Grzesiak, prezes Startu.

Mimo porażki na swoim terenie z Frassatim Fajsławice Tatran Kraśniczyn utrzymał się w lidze okręgowej. Gospodarze zawdzięczają pozostanie na tym szczeblu rozgrywkowym zespołom z wyższych lig. Z III ligi żadna drużyna z okręgu chełmskiego nie została zdegradowana do IV ligi. Z kolei z ostatniej ligi też żaden zespół nie spadł po sezonie 2017/2018 do ligi okręgowej. A zatem, do klasy A spadnie tylko ostatnia ekipa w stawce, a jest nim beniaminek Hutnik Ruda-Huta.

Mocnym akcentem rozgrywki zakończyło Ogniwo Wierzbica. Druzna prowadzona przez grającego szkoleniowca Sławomira Skorupskiego miała bardzo udaną wiosną, a w ostatniej kolejce pokonała na wyjeździe beniaminka Orła Srebrzyszcze 4:0.

Wyniki 26. kolejki (ostatniej): Tatran Kraśniczyn – Frassati Fajsławic 1:5 (Kniażuk 79 – Olech 19, Skorek 22, 66, A. Czajka 51, 87) * Orzeł Srebrzyszcze – Ogniwo Wierzbica 0:4 (Pilipczuk 15, Siwek 23, Bąk 41, Knot 53) * Sparta Rejowiec Fabryczny – Spółdzielca Siedliszcze 2:1 (Kiejda 37, Barabasz 50 – Pasternak 82) * Hetman Żółkiewka – Unia Białopole 1:5 (Koprucha z karnego 55 – Steciuk 24, 54, Jabłoński 34, 74, Zdybel 45) * Brat Siennica Nadolna – Unia Rejowiec 4:2 (Szczepaniuk 17, 35, 45, Wędzina 77 – Górny 68, Czajka 80) * Ruch Izbica – Start Krasnystaw 0:5 (Kuczyński 18, Kishiev 35, 50, 70, Chariasz 75) * Hutnik Ruda-Huta – Granica Dorohusk 0:3 (Sokołowski 8, Słomka 55, Maliszewski 80).