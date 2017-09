Czarni – Górnik 0:1. Złoty gol "Sznurka"

Decydująca bramka padła w 29 min, kiedy Ewelina Kamczyk posłała kąśliwe uderzenie na bramkę Czarnych. Golkiperka gospodarzy, Anna Szymańska, odbiła piłkę przed siebie. Do futbolówki dopadła Anna Sznyrowska, która nie miała problemów ze skierowaniem jej do siatki przeciwniczek. Jak się później okazało było to jedyne tego dnia trafienie na obiekcie w Sosnowcu. Zawodniczki Czarnych próbowały odrobić straty, ale nie były w stanie sforsować dobrze funkcjonującej obrony łęcznianek. Defensywa Górnika miała trochę więcej problemów w ostatnich minutach, bo od 66 min ekipa Piotra Mazurkiewicza musiała radzić sobie w dziesiątkę. Czerwoną kartkę za faul otrzymała wówczas Gabriela Grzywińska. Lider Ekstraligi przezwyciężył jednak te problemy i dowiózł korzystny rezultat do końcowego gwizdka.

Radość zapanowała również w Białej Podlaskiej, bo miejscowy AZS PSW odniósł pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Bohaterką spotkania była Ewa Cieśla, która zdobyła dwie bramki. Ta druga, strzelona w 86 min, padła po uderzeniu z 45 m.

Czarni Sosnowiec – Górnik Łęczna 0:1 (0:1)

Bramka: Sznyrowska (29).

Czarni: Szymańska – Matla, Grad, Tkaczyk (16 Cichy), Wycisk, Horvatova, Suskova, Operskalska, Liskova, Himrova, Cichosz.

Górnik: Palińska – Dyguś, Górnicka, Kwietniewska, Jelencić, Grzywińska, Matysik, Zdunek (80 Guściora), Grabowska (58′ Zawistowska), Kamczyk, Sznyrowska (65 Jaszek).

Żółte kartki: Zdunek, Kamczyk – Cichosz, Szymańska, Horvathova, Grad, Wycisk. Czerwona kartka: Grzywińska (66 min za faul). Sędziowała: Augustyn. Widzów: 200.

AZS PSW Biała Podlaska – AZS Wrocław 2:1 (1:1)

Bramki: Cieśla (16,86) – Czudecka (8).

Biała Podlaska: Dewicka – Sosnowska, Kusiak, Edel, Niedbała, Gąsieniec (76 Płoska), Wołos, Kuciewicz, Michalska (90 Mikolajczak), Cieśla, Lefeld

Wrocław: Sapor – Bączek (46 Kaim), Maskiewicz (58 Hnatów), Korda, Kwapisz (78 Jurczenko), Olszewska, Ostrowska, Turkiewicz, Wróblewska, Zbyrad, Czudecka

Żółte kartki: Michalska, Kuciewicz, Lefeld – Olszewska, Hnatów. Sędziowała: Adamska. Widzów: 200.