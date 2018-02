Górniczki w sobotę powalczą o półfinał Pucharu Polski

Nic dziwnego, bo na sztucznym boisku w Łęcznej rywalizować będą ze sobą aktualny wicelider Ekstraligi z ostatnią drużyną w tabeli. – To są rozgrywki pucharowe. One zawsze rządzą się swoimi prawami. Przypominam, że z tą drużyną spotkaliśmy się jesienią w lidze i wygraliśmy zaledwie 1:0. To był bardzo trudny mecz, a jedyny gol padł po samobójczym trafieniu Karoliny Ostrowskiej – mówi Piotr Mazurkiewicz.

Jego podopieczne mają za sobą bardzo intensywny okres przygotowawczy. Najważniejszym punktem był wyjazd do Niemiec, gdzie Górnik najpierw zagrał z Turbine Poczdam, a później wziął udział w turnieju halowym. Z trzecim zespołem Bundesligi łęcznianki przegrały 2:5, ale momentami spisywały się rewelacyjnie. Po powrocie do kraju, wyniki kolejnych sparingów były również obiecujące. Wygrana 10:1 z LUKS Sportowa Czwórka Radom i 6:0 z Pragą Warszawa pokazały, że zespół jest w dobrej formie.

Skład drużyny w porównaniu z rundą jesienną praktycznie się nie zmienił. – W lipcu pozyskaliśmy bardzo dobre zawodniczki. Nie było sensu poszerzać kadry, którą dysponujemy. Kontaktowały się z nami zawodniczki z Ukrainy, ale nie doszło do finalizacji rozmów – mówi Mazurkiewicz.

Można się zastanawiać, czy dla zespołu nie będzie problemem gra na bocznym boisku, które jest znacznie mniejsze od głównej płyty. – Nie możemy szukać takich wytłumaczeń. Jesteśmy klasowym zespołem i musimy sobie poradzić z takim stanem rzeczy. Poza tym na co dzień na nim trenujemy, więc sztuczna trawa nie ma przed nami tajemnic – dodaje szkoleniowiec.

Warto wspomnieć, że dla Mazurkiewicza będzie to ostatnie spotkanie ze swoimi wszystkimi zawodniczkami. Później aż 11 z nich wyjedzie na zgrupowania reprezentacji. Osiem otrzymało nominację do kadry seniorskiej, a dwie do juniorskiej. Obie drużyny wyjadą na obóz do Turcji. Dodatkowo, Ana Jelencić otrzymała nominację do zespołu narodowego Chorwacji.