Medyk Konin – Górnik Łęczna 2:2, sukces był blisko

Początek spotkania należał do przyjezdnych, które narzuciły swoje warunki gry. Wyjątkiem była jedynie sytuacja z 15 min, kiedy Aleksandra Sikora trafiła w poprzeczkę. W 36 min łęcznianki wyszły na prowadzenie za sprawą Eweliny Kamczyk. Reprezentantka Polski pięknie przymierzyła po długim słupku i nie dała szans Annie Szymańskiej.

Po tej bramce łęcznianki nieco się cofnęły, co Medyk natychmiast wykorzystał i co chwila zaczął zagrażać bramce Anny Palińskiej. W 69 min Lilyana Kostova świetnie dograła do Katarzyny Daleszyk, która doprowadziła do remisu. W 72 min mogło być 2:1 dla Medyka, ale rzut karny wykonywany przez Annę Gawrońską obroniła Palińska.

Chwilę później Medyk jednak dopiął swego, bo w zamieszaniu podbramkowym do siatki trafiła Sikora. Piłkarki Górnika jednak nie poddały się i doprowadziły do remisu. Po przewinieniu w polu karnym popełnionym przez Radoslavę Slavchevą „jedenastkę” na gola zamieniła Emilia Zdunek. Łęcznianki w końcówce próbowały jeszcze wywalczyć komplet punktów, ale zabrakło im szczęścia w polu karnym przeciwniczek.

W ten sposób Medyk wciąż ma 4 pkt przewagi nad Górnikiem. Teraz zespoły ligowe zostaną podzielone na dwie grupy – górna połowa będzie walczyła o mistrzostwo Polski, a dolna o utrzymanie się w Ekstralidze. Podopieczne Piotra Mazurkiewicza, aby marzyć o złotym medalu, muszą liczyć, że koninianki zgubią jakiekolwiek punkty, a także przegrają w bezpośrednim meczu z Górnikiem. To spotkanie zostanie rozegrane 27 maja.

Medyk Konin – Górnik Łęczna 2:2 (0:1)

Bramki: Daleszczyk (69), Sikora (73) – Kamczyk (36), Zdunek (83 z karnego).

Medyk: Szymańska – Slavcheva, Ficzay, Grad, Dudek (73 Kharlanava), Sikora, Sałata, Guściora, Daleszczyk, Kostova, Gawrońska (80 Shuppo).

Górnik: Palińska – Hajduk, Dyguś, Górnicka, Kwietniewska, Koch (60 Parczewska), Grzywińska (76 Szewczuk), Jędrzejewicz (60 Zawistowska), Zdunek, Kamczyk, Sznyrowska.

Widzów: 300