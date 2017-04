Nasze rządzą w kadrach narodowych

W Pruszkowie kolejny mecz towarzyski rozegrała reprezentacja Polski. Biało-Czerwone wygrały 1:0 po trafieniu Ewy Pajor, a trener Miłosz Stępiński skorzystał z usług trzech zawodniczek Górnika Łęczna. Najwięcej, bo aż 80 min na boisku spędziła Emilia Zdunek, która w końcówce została zmieniona przez inną piłkarkę wicelidera, Gabrielę Grzywińską. Połowę meczu na murawie w Pruszkowie rozegrała Ewelina Kamczyk. Niestety, kontuzji w meczu w Pruszkowie nabawiła się Katarzyna Kiedrzynek. Była bramkarka Górnika Łęczna, a obecnie zawodniczka PSG, już opuściła zgrupowanie kadry. W jej miejsce do reprezentacji została powołana Anna Palińska z Górnika, która w seniorskiej kadrze wystąpiła do tej pory tylko raz. Teraz będzie miała szansę na poprawienie tego dorobku, bo we wtorek Biało-Czerwone zagrają w Mińsku z Białorusią.

Cieszy również znakomita postawa reprezentacji Polski do lat 19. Nasza kadra przygotowująca się do zaplanowanego na czerwiec turnieju Elite Rund dwukrotnie wysoko pokonała na wyjeździe Macedonię. W czwartek podopieczne Marcina Kasprowicza wygrały 5:1, a dwa dni później zwyciężyły aż 8:0. Na boisku w tych meczach pojawiło się aż 5 zawodniczek z naszego regionu: Wiktoria Marszewska, Kasandra Parczewska, Agnieszka Jędrzejewicz i Weronika Zawistowska z Górnika Łęczna oraz Klaudia Lefeld z AZS PSW Biała Podlaska. Z tego grona na listę strzelczyń w dwumeczu nie wpisała się tylko Marszewska. Najskuteczniejsza była Jędrzejewicz, która zdobyła po bramce w obu spotkaniach. W czwartek dodatkowo trafiały jeszcze Parczewska, Zawistowska i Lefeld. Piąte trafienie w tym meczu dołożyła Oliwia Woś z Herforder SV.