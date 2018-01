Piłkarki Górnik Łęczna zajęły siódme miejsce na turnieju w Poczdamie

Za zawodniczkami Górnika Łęczna bardzo pracowity okres. Podopieczne Piotra Mazurkiewicza wyjechały na zgrupowanie do Niemiec, gdzie miały ciekawych sparingpartnerów. Najpierw zmierzyły się w Poczdamie na boisku ze sztuczną nawierzchnią z miejscowym Turbine. Trzeci zespół Bundesligi z poprzedniego sezonu dał wicemistrzyniom Polski wartościową lekcję. Wprawdzie do przerwy zawodniczki Górnika remisowały 1:1, to w drugiej połowie nie wytrzymały tempa narzuconego przez gospodynie i przegrały 2:5. Bramki dla naszej ekipy zdobyły Agata Guściora i Anna Sznyrowska.

W weekend piłkarki Górnika wzięły udział AOK Turbine Hallencup w Poczdamie. To jeden z najbardziej prestiżowych turniejów w Europie. Jest on toczony według tradycyjnych niemieckich wzorców. Gra się na sztucznej trawie rozłożonej w hali, a boisko otoczone jest bandami. Podopieczne Piotra Mazurkiewicza dość dobrze rozpoczęły fazę grupową. Wprawdzie na otwarcie przegrały 0:1 z MTK Hungaria, ale później rozgromiły 4:0 Sporting Lizbona i zremisowały ze Spartą Praga. Niestety, ale runda rewanżowa w ich wykonaniu była już znacznie gorsza, co dało im ostatnie miejsce w grupie. W fazie play-off również poradziły sobie bardzo przeciętnie i pozostała im rywalizacja o 7 miejsce z MTK Hungaria. W niej rozgromiły Węgierki aż 5:0. Turniej wygrała ekipa gospodyń. Wyjazd do Poczdamu najlepiej będzie wspominała Klaudia Kowalska, która przez organizatorów została wybrana najlepszą bramkarką turnieju.

Wybrane wyniki – faza grupowa: Górnik Łęczna – MTK Hungaria 0:1 * Górnik – Sporting Lizbona 4:0 * Górnik – Sparta Praga 1:1 * Hungaria – Górnik 3:2 * Sporting – Górnik 1:0 * Sparta – Górnik 2:2. Klasyfikacja grupy B: 1. Sparta, 2. Sporting, 3. Hungaria, 4. Górnik. Mecz o miejsca 5-8: Glasgow City FC – Górnik 2:1. Mecz o 7 miejsce: Górnik – Hungaria 5:0. Finał: Turbine Poczdam – Sporting Lizbona 4:1. Klasyfikacja końcowa: 1. Turbine, 2. Sporting, 3. SKN St. Polten, 4. Sparta, 5. Glasgow, 6. Gintra Universitetas, 7. Górnik, 8. Hungaria.

Piątka w kadrze

Pięć zawodniczek z naszego regionu znalazło uznanie w oczach Marcina Kasprowicza, opiekuna reprezentacji Polski U-19. Powołanie na trzydniowe zgrupowanie w Pruszkowie otrzymały Dominika Gąsieniec i Weronika Kuciewicz z AZS PSW Biała Podlaska oraz Alicja Materek, Weronika Zawistowska i Wiktoria Marszewska z Górnika Łęczna.