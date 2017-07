Piłkarki z Białej Podlaskiej zagrają w grupie północnej

AZS PSW Biała Podlaska chce wrócić do Ekstraligi. Na razie jednak władze klubu muszą znaleźć nowego trenera, bo Robert Różański przeniósł się do Orląt Łuków

Spadek bialczanek do I ligi nie był wielkim zaskoczeniem, bo młoda ekipa AZS PSW od kilku sezonów dramatycznie walczyła o zachowanie bytu w najwyższej klasie rozgrywkowej. Tym razem jednak to się nie udało, choć ekipa prowadzona przez Roberta Różańskiego biła się o utrzymanie do ostatniej kolejki. W niej jednak przegrała 1:2 z AZS UJ Kraków, czym przypieczętowała swoją degradację.

Ten wynik nie spowodował jednak większych zmian w klubie. Zdecydowana większość zawodniczek pozostała w Białej Podlaskiej. Udało się nawet zatrzymać Klaudię Lefeld, która może przebierać w ofertach z najlepszych klubów Ekstraligi. Młodzieżowa reprezentantka Polski podpisała z AZS PSW trzyletnią umowę. Jedynym wyjątkiem jest Aleksandra Brzezina, która wróciła do rodzinnego Wrocławia. Z klubem rozstał się także Robert Różański. 45-letni szkoleniowiec pracował przez dwa lata z bialczankami. Jego ostatnim sukcesem był srebrny medal mistrzostw Polski U19, których Biała Podlaska była gospodarzem. Od nowego sezonu Różański będzie prowadził męski zespół Orląt Łuków, występujący w bialskiej klasie okręgowej. Nazwisko nowego opiekuna AZS PSW nie jest jeszcze znane.

Wiadomo natomiast, że bialczanki w nadchodzącym sezonie zostały przydzielone do grupy północnej I ligi. To oznacza, że akademiczki czeka seria dalekich wyjazdów, bo będą rywalizować m.in. z innym spadkowiczem z Ekstraligi, Sztormem AWFiS Gdańsk czy Błękitnymi Stargard. – Apelowaliśmy do PZPN o przesunięcie nas do grupy południowej, gdzie czekałyby nas krótsze wyjazdy. Związek pozostał jednak niewzruszony. Niezależnie od tego chcemy jednak walczyć o powrót na najwyższy szczebel rozgrywkowy. Wierzę, że nam się to uda – mówi Marcin Kasprowicz, prezes klubu. (kk)

Grupa północna I ligi: AZS PSW Biała Podlaska, Sztorm AWFiS Gdańsk, Medyk II Konin, Błękitni Stargard, Stomilanki Olsztyn, Polonia Poznań, KKP Bydgoszcz, UKS SMS II Łódź, Akademia Piłkarska LG Gdańsk, Dargfil Tomaszów Mazowiecki.