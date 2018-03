Polki czwarte w Turkish Women’s Cup w Alanyi

Dla Biało-Czerwonych był to ostatni sprawdzian przed kwietniowymi spotkaniami z Albanią i Szkocją w ramach eliminacji mistrzostw świata. Ten test wypadł dobrze, bo Polki zajęły czwarte miejsce.

Podopieczne Stępińskiego zaczęły turniej od pokonania Jordanii i Łotwy. W pierwszym meczu jedną z bramek zdobyła Agata Guściora. Defensorka Górnika Łęczna w 51 min celnie wykonała rzut karny. – Wyjątkowo nikt nie był wyznaczony do strzelania „jedenastki”. Żadna z dziewczyn nie wyrywała się do uderzenia, a do karnych jestem zawsze chętna. Usłyszałam też, jak ktoś z ławki krzyknął „Guścia!”, więc poszłam – powiedziała portalowi laczynaspilka.pl Agata Guściora. Z Łotwą do siatki trafiła z kolei inna z zawodniczek wicelidera Ekstraligi, Dominika Grabowska.

Po dwóch łatwych zwycięstwach, przyszły również konfrontacje z wyżej notowanymi rywalami. Z Meksykiem, jednym z najsilniejszych zespołów uczestniczących w turnieju w Turcji, Polki prowadziły wyrównaną walkę, a gola straciły dopiero w 89 min. Nie zdołały już wyrównać i przegrały 0:1. Ostatni mecz imprezy w Alanyi również nie poszedł po myśli Biało-Czerwonych. Z Ukrainkami wprawdzie udało się zremisować w regulaminowym czasie gry, ale w serii rzutów karnych lepsze okazały się nasze rywalki.

Swoje pierwsze mecze w narodowych barwach zaliczyły Agnieszka Jędrzejewicz i Dżesika Jaszek. Obie za swoją postawę zebrały sporo pochwał. – Progres zrobiła Jaszek. Wzięła sobie do serca uwagi po meczu z Jordanią i to mnie bardzo cieszy. Dużo biegała i walczyła również Agnieszka Jędrzejewicz. Ona bardzo szybko się uczy – powiedział portalowi laczynaspilka.pl Miłosz Stępiński.

Zdolna młodzież

Dominika Gąsieniec i Wiktoria Kuciewicz z AZS PSW Biała Podlaska oraz Alicja Materek i Weronika Zawistowska wzięły udział w zgrupowaniu reprezentacji U-19 w tureckim Side. W jego ramach Biało-Czerwone zmierzyły się ze Słowaczkami i Turczynkami. Z tym pierwszym rywalem wygrały 3:0, a z gospodyniami przegrały 0:1. Zawodniczki z województwa lubelskiego pojawiły się na boisku, ale nie zdobyły żadnej z bramek.

Transfer Górnika

Górnik Łeczna postanowił wypożyczyć do końca sezonu Helenę Trofimiuk, która w obecnych rozgrywkach reprezentowała barwy III-ligowego Włókniarza Białystok.