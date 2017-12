Wicelider zagra w Poczdamie pośród gwiazd

Dla wicemistrza Polski będzie to już drugi udział w imprezie w Poczdamie. Łęcznianki występowały w Niemczech poprzednio w 2015 r. i zajęły piąte miejsce. W tym roku obsada ma być jednak jeszcze lepsza, bo organizatorzy zaprosili m.in. austriackie SKN St. Polten, węgierski MTK Budapeszt, czeską Spartę Praga, szkockie Glasgow City czy litewską Gintrę Universitetas. Nie zabraknie również gospodyń, Turbine Poczdam, czyli brązowych medalistek z ostatniego sezonu Bundesligi. Tegoroczna edycja AOK Turbine Hallencup odbędzie się w dniach 27-28 stycznia.

Ciekawie zapowiada się również okres przygotowawczy AZS PSW Biała Podlaska. Podopieczne Michała Kwietnia wracają do treningów już 8 stycznia. W planach mają rozegranie czterech sparingów. 5 lutego zagrają z reprezentacją Polski U-17, a później dwa razy zmierzą się z pierwszoligowymi Stomilankami Olsztyn, a także z ekstraligowymi Czarnymi Sosnowiec.

Docenili Kiedrzynek

Urodzona w Lublinie i grająca w przeszłości m.in. w Górniku Łęczna Katarzyna Kiedrzynek została uznana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Historyków i Statystyków Futbolu za trzecią bramkarkę na świecie. Wyżej od niej uplasowały się jedynie Francuzka Sarah Bouhaddi z Olympique Lyon i Holenderka Sari van Veenendaal z Arsenalu Londyn. Takie wyróżnienie dla kapitan reprezentacji Polski nie powinno dziwić. Bramkarka PSG ma za sobą świetny rok, w którym dotarła do finału Ligi Mistrzyń i została wybrana do zespołu gwiazd tych rozgrywek. – Każde takie wyróżnienie mnie bardzo cieszy i motywuje, ale nie przywiązuję zbyt dużej uwagi do takich rankingów. Myślę, że przez kilka ostatnich sezonów pokazałam na boisku na co mnie stać, ale moje aspiracje się nie zmieniają. Chcę być najlepsza na świecie i do tego zamierzam dążyć – mówi portalowi laczynaspilka.pl Katarzyna Kiedrzynek.