Dzień Strażaka na Arenie Lublin

Święto wszystkich strażaków przypada na 4 maja – dzień św. Floriana. Z tej okazji Górnik Łęczna razem z Państwową Strażą Pożarną w Lublinie zaprasza wszystkich do obchodzenia tego święta także w sobotę na Arenie Lublin.

Państwowa Straż Pożarna w Lublinie przygotowała prezentację sprzętu, którego na co dzień używają pracownicy straży. Już od godziny 16 na parkingu przed stadionem będzie można z bliska zobaczyć sprzęt strażacki i zajrzeć do specjalistycznych wozów, które każdego dnia służą do niesienia pomocy w różnych sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Natomiast przed samym spotkaniem zawodnicy obu drużyn i sędziowie zostaną wyprowadzeni na murawę przez trzech młodzieńców w strojach strażackich.

Zniżka dla strażaków

Na sobotni mecz strażacy mogą kupić bilet normalny w cenie 20 zł wystarczy, że przy zakupie okażą legitymację strażacką. Z oferty można skorzystać tylko w kasach Areny Lublin.