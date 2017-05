Franciszek Smuda: "Zostało tylko harakiri"

Dlaczego Górnik przegrał z Zagłębiem Lubin?

– Wszyscy oczekiwali zwycięstwa, bo byłby to wielki krok ku utrzymaniu. Dobrze rozpoczęliśmy spotkanie i objęliśmy prowadzenie, ale błędy, które popełniamy w obronie są czasami niezrozumiałe. Akurat w tym sezonie mieliśmy tego pecha, że z powodu kontuzji wypadali nam ze składu obrońcy. Musieliśmy ciągle łatać dziury w obronie i często przestawiać zespół. Błędów przeciwko Zagłębiu było za dużo, a rywale są bardziej doświadczeni w grze na wyjazdach i potrafili nas skontrować. Został nam jeszcze jeden mecz i trzeba się zmobilizować. Mamy drużynę, która jest w stanie wygrać na wyjeździe z Ruchem i myślę, że nam się to uda.

Jak wytłumaczyć zachowanie defensorów po obronionym rzucie karnym, gdy zamiast zareagować stali i patrzyli się jak rywale dobijają strzał z jedenastu metrów?

– To niewytłumaczalne. Przy tym rzucie karnym ktoś mógł wyskoczyć i uratować sytuację. Tymczasem chyba każdy z naszej drużyny tak sobie w głowie zakodował, że jak jest karny to bramka jest pewna i stał, patrząc jak rywal dobija. Nawet nie zdążyłem krzyknąć, żeby zawodnicy zaasekurowali Małeckiego.

Ma pan na swoim koncie trzy mistrzostwa Polski. Jakie znaczenie dla trenera o takich sukcesach miałby ewentualny spadek?

– Przychodząc do Górnika musiałem liczyć się z tym, że to mnie może spotkać. Wiedziałem, że walka będzie się toczyć do końca. I może zakończyć się sukcesem, ale i porażką. Każdy trener musi przyjąć wszystkie możliwe warianty.

Czy ciężko jest zmobilizować piłkarzy, którzy od dłuższego czasu nie otrzymują wypłat?

– Wielu ludzi nie wiedziało jak wygląda sytuacja. Teraz zostało to opisane w mediach. Na pewno mobilizowanie tych chłopaków jest trudne, bo codziennie ktoś zada pytanie „a kiedy?”. Najłatwiej odpowiedzieć „maniana, maniana, (w języku hiszpańskim jutro – red.). Nie jest więc łatwo, ale myślę, że sobie poradzimy. Na pewno każdy z zawodników chce wygrać i daje z siebie wszystko. Ale też gdzieś z tyłu głowy pojawiają się myśli typu „ może dostanę pieniądze, a może nie?”. To jest problem, ale musimy to odłożyć i w tym tygodniu nie może nas to interesować. Zauważyłem też, że zespół musi odpocząć. Może trzeba zmienić treningi, by zawodnicy mieli więcej chęci, odpoczynku i świeżości. Tylko to nam może pomóc, bo w założeniach taktycznych w ciągu paru najbliższych dni zbyt wiele nie poprawimy.

Ma Pan pomysł na najbliższy mecz?

–Teraz przez nadmiar żółtych kartek nie zagra Adam Dźwigała. Pomysł jaki obecnie mam to harakiri, nic więcej. Gdybyśmy mieli stabilną obronę, to sami widzieliście w rundzie wiosennej, że sprawa już dawno byłaby zażegnana. Piłkarsko graliśmy dobre spotkania, ale zawsze ktoś nas złapał w defensywie na różnych błędach.

Franciszek Smuda wygląda na zrezygnowanego, ale chyba się nie poddaje?

– Ja nigdy nie odpuszczam. Byłem już w gorszych sytuacjach niż obecna i wychodziłem z nich obronną ręką. Powiedziałem już chłopakom w szatni, że został nam jeszcze jeden finał. Ten najważniejszy.