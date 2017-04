Górnik Łęczna - Wisła Kraków 3:1. Sensacja na Arenie

Wbrew przedmeczowym informacjom w kadrze gospodarzy zabrakło Gersona. Na środku obrony zamiast Aleksandra Komora Franciszek Smuda zdecydował się natomiast postawić na Adama Dźwigałę. To nie była jedyna zmiana, na jaką zdecydował się doświadcozny szkoleniowiec, bo między słupkami zamiast Sergiusza Prusaka zagrał Wojciech Małecki, a w środku pola po raz pierwszy od pierwzych minut szansę dostał Josimar Atoche.

Początek zawodów nie obfitowal w podbramkowe sytuacje. Ale w 22 min Bartosz Śpiączka wykorzystał nieuwagę rywali, odebrał piłkę na ich połowie i natychmiast odegrał do Piotra Grzelczaka, który odwdzięczył się dokładną centrą, po której Śpiączka otworzył wynik meczu.

Jeszcze przed przerwą okazję do podwyższenia rezultatu miał Szymon Drewniak, ale po centrze Grzegorza Bonina nie zdołał trafić w futbolówkę.

W pierwszej połowie więcej goli nie padło, za to po zmianie stron do siatki udało się trafić przyjezdnym. W 71 min po dośrodkowaniu z rzutu rożnego sposób na pokonanie Wojciecha Małeckiego znalazł Arkadiusz Głowacki.

Wynik 1:1 nic gospodarzom nie dawał, bo w przypadku remisu, tak jak przy porażce, po podziale punktów, mieliby ich na koncie 14. Dlatego robili wszystko, żeby zdobyć zwycięskiego gola. W końcu dopięli swego. W 79 min Grzegorz Bonin zakręcił przed polem karnym Polem Lynchem, odskoczył od niego i strzałem po długim rogu zmusił do kapitulacji Łukasza Załuskę.

W końcówce gospodarze starali się dowieźć korzystny rezultat, natomiast Wiślacy niespecjalnie mieli pomysł, w jaki sposób im w tym przeszkodzić. Nie wszyscy piłkarze czekali jednak na ostatni gwizdek sędziego. Bartosz Śpiączka zachowywał czujność do końca. W doliczonym czasie gry odebrał piłkę Alanowi Urydze i pewnym strzałem ustalił wynik spotkania na 3:1.

Dzięki zwycięstwie nad Wisłą łęcznianie realnie wrócili do gry o utrzymanie. Co prawda sezon zasadniczy zakończyli na ostatniej pozycji, ale dzięki dobrym wynikom w ostatnich tygodniach (9 punktów w sześciu spotkaniach), zrównali się punktami z Ruchem Chorzów i Piastem Gliwice. Po podziale punktów mają taki sam dorobek, jak zajmujący ostatnie bezpieczne miejsce Niebiescy, a do 11 Śląska Wrocław tracą zaledwie dwa punkty.

To właśnie z ekipą z Dolnego Śląska Górnicy w najbliższy weekend zainaugurują zmagania w grupie spadkowej. W sumie, spośród siedmiu decydujących spotkań, cztery (ze Śląskiem, Ruchem, Piastem i Arką Gdynia) rozegrają na wyjazdach, a trzy (z Zagłębiem Lubin, Cracovią i Wisłą Płock) na własnym stadionie.

Górnik Łęczna – Wisła Kraków 3:1 (1:0)

Bramki: Śpiączka (22, 90+2), Bonin (79) – Głowacki (71).



Górnik: Małecki – Matei, Pitry, Dźwigała, Leandro – Bonin, Sasin, Atoche (82 Tymiński), Drewniak, Grzelczak – Śpiączka.

Wisła: Załuska – Cywka, Głowacki, Uryga, Spicić – Llonch, Stilic (60 Valencia), Brlek – Videmont (76 Boguski), Ondrasek (60 Brożek), Małecki.



Żółta kartka: Brlek. Sędziowali: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa). Widzów: 5903.