Górnik Łęczna z zastrzykiem finansowym od województwa

- Pan Marszałek dotrzymuje słowa. Przed rozpoczęciem sezonu podpisaliśmy wspólnie list intencyjny. Ekstraklasa to potężne wyzwanie dla klubu, regionu i lubelskiego środowiska piłkarskiego. Cieszymy się, że zostaliśmy docenieni – wyznał Artur Kapelko prezes Górnika Łęczna.

– Promocja województwa to nie tylko kampanie, ale również wspieranie sportu. W ten sposób budujemy pozytywny wizerunek województwa lubelskiego. – podkreślił Dariusz Donica, dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. – Udało nam się wynegocjować umowę na promocję naszego regionu na wielu płaszczyznach. To dopiero początek naszej współpracy i sądzę, że jest to bardzo dobra inwestycja – przekonuje.

Logotyp „Lubelskie - Smakuj Życie” pojawi się na koszulkach meczowych i treningowych zawodników, a także strojach sztabu szkoleniowego klubu z Łęcznej. Ponadto będzie widniał również na autokarze. Kibice będą go mogli również dostrzec na bandach reklamowych podczas meczów rozgrywanych na Arenie Lublin, a także na stronie internetowej Górnika.

- Podpisanie tej umowy pokazuje, że wykonujemy w klubie dobrą pracę – mówi Veljko Nikitović, który kilka dni temu został jednym z członków zarządu zespołu z Łęcznej. – Mam nadzieję, że będzie to dla nas dodatkowy bodziec ku temu, aby Górnik utrzymał się w ekstraklasie. Trener i zawodnicy dadzą w nadchodzących siedmiu meczach z siebie wszystko, abyśmy w przyszłym roku również grali w elicie.

Górnik zamyka obecnie ligową tabelę, ale ma spore szanse na utrzymanie. Łęcznianie w tym sezonie zagrają na Arenie Lublin jeszcze trzy spotkania – z Wisłą Płock, Cracovią i Zagłębiem Lubin. Natomiast już w sobotę drużyna Franciszka Smudy powalczy o punkty we Wrocławiu, gdzie zagra z tamtejszym Śląskiem.