Górnik szykuje się na Arkę. Czy Gruzin zagra w Łęcznej?

FOT. MACIEJ KACZANOWSKI Trener Andrzej Rybarski może mieć niedługo do dyspozycji nowych zawodników

25-latek doznał urazu kostki w czasie wrześniowego meczu z Pogonią Szczecin i od tej pory pauzuje. Jego stan jednak systematycznie się poprawia, ale w sobotę najprawdopodobniej zabraknie go w meczowym protokole. – Mentalne jest już gotowy, aby wybiec na boisko. Pozostaje jeszcze kwestia fizyczności – zdradza Andrzej Rybarski, trener Górnika. Urazy leczą wciąż również Vojo Ubiparip oraz Łukasz Mierzejewski.

Nic więc dziwnego, że w klubie szukają wzmocnień. Ostatnio, najczęściej z Łęczną łączy się Nikę Dzalamidze. Gruziński pomocnik przez wiele lat występował w polskiej ekstraklasie, gdzie reprezentował barwy Widzewa Łódź i Jagiellonii Białystok. 24-latek ma na koncie również występy w kadrze swojego kraju. W 2015 roku postanowił jednak przeprowadzić się do Turcji, gdzie jednak nie wiedzie mu się najlepiej. W Caykur Rizespor gra mało – przez rok wystąpił tylko w ośmiu meczach zespołu z Rize.

Innym potencjalnym wzmocnieniem może być Filip Modelski. 24-letni obrońca przez ostatnie cztery lata reprezentował barwy Jagiellonii. Przez większość tego czasu był podstawowym zawodnikiem klubu z Białegostoku. Stracił jednak miejsce w wyjściowej jedenastce i na wiosnę tego roku ani razu nie pojawił się na boisku. Kilka tygodni temu Modelski próbował znaleźć zatrudnienie w Hibernian FC. Tam zagrał nawet w meczu Development League, ale ostatecznie nie znalazł zatrudnienia w szkockim drugoligowcu. Teraz, mający na swoim koncie ponad osiemdziesiąt występów w ekstraklasie obrońca, próbuje załapać się do kadry Górnika. Na razie zagrał 45 minut w sparingu z Ursusem Warszawa w zeszłym tygodniu. – Szuka klubu i jeździ w różne miejsca. Decyzja dotycząca jego przyszłości w Łęcznej jeszcze nie zapadła – wyjaśnia Rybarski.

W klubie przekonują, że mecz z Ursusem miał przede wszystkim cele szkoleniowe. – Naszym zadaniem było podtrzymanie formy. Chcieliśmy złapać swobodę grania, która przyda nam się w sobotę z Arką. Muszę jednak podkreślić, że piłkarze z Warszawy grali bardzo ambitnie – kończy szkoleniowiec.

Kup bilet w przedsprzedaży

Trwa przedsprzedaż biletów na spotkanie z Arką. Ceny wejściówek normalnych wahają się od 25 do 70 zł, a ulgowych od 13 do 35 zł. Dzieci do 13 roku życia wchodzą za 6 zł. 5 zł rabatu przysługuje posiadaczom kart kibica. Przychodząc na mecz z dzieckiem można otrzymać dodatkowo 25 procent rabatu na cały zakup biletów.

Bilety są dostępne w Internecie na stronie bilety.gornik.leczna.pl oraz w salonikach sieci Kolporter. W czwartek ruszyvrównież sprzedaż stacjonarna na Arenie Lublin. Jutro i w piątek kasa numer 1 będzie otwarta w godz. 13-19, a w sobotę od 10 do 16.15.