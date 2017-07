Legia gromi Finów i awansuje dalej

W pierwszym meczu wyjazdowym zespół trenera Jacka Magiery zwyciężył 3:0 i rewanż w Warszawie wydawał się formalnością. I tak też się stało. Legia przed własną publicznością urządziła sobie prawdziwy festiwal strzelecki.

Już w 6 minucie gola na 1:0 zdobył po kapitalnym strzale z dystansu Brazylijczyk Guilherme. Na drugie trafienie kibicom przyszło czekać do 37 minuty. Wtedy to Krzysztof Mączyński dograł piłkę z prawego narożnika pola karnego, do własnej bramki skierował ją Kojola. Trzy minuty później było już 3:0. Znów w roli asystenta wystąpił Mączyński, który kapitalnie podał do Kucharczyka, a ten umieścił piłkę w siatce.

Ten sam zawodnik w 55 minucie zdobył swoją drugą bramkę. Tym razem Kucharczyk zdobył gola z rzutu karnego podyktowanego za faul na Łukaszu Monecie. Na 10 minut przed końcem Legia zdobyła piątego gola. Znów akcję rozpoczął Mączyński, który zagrał do Hamalainena, a ten dośrodkował idealnie na głowę Sebastiana Szymańskiego.

To nie był jednak koniec strzeleckich popisów mistrzów Polski. W 82 minucie bramkarza IFK pokonał jeszcze Konrad Michalak i ustalił wynik meczu na 6:0.

W kolejnej fazie eliminacyjnej Legia zmierzy się z FK Astana z Kazachstanu, która wyeliminowała łotewski Spartaks Jurmala. Pierwsze starcie zostanie rozegrane 26 lipca w Kazachstanie, rewanż drugiego sierpnia w Warszawie.

Legia Warszawa – IFK Mariehamn 6:0 (3:0)

Bramki: Guilherme (6), Kojola 37- samobójcza.), Kucharczyk (40, 55-z karnego), Szymański (80), Michalak (82)

Legia: Cierzniak – Jędrzejczyk, Dąbrowski, Pazdan (57 Kopczyński), Hlousek – Mączyński, Makowski – Szymański, Guilherme (46 Michalak), Moneta – Kucharczyk (66 Hamalainen).

IFK: Nordqvist – da Cruz, Kojola (67 Granlund), Lyyski, Maenpa – Span, Ekhalie, Petrovic, Sellin (74 Mattson) – Sid – Kangaskolkka (86 Amani)

Sędziował: Luis Campos (Portugalia)

Widzów: 15 829.