Liga Europy: Remis Jagiellonii w Azerbejdżanie

Jagiellonia Białystok ma spore szanse awansować do dalszej fazy gier w Lidze Europy (fot. Maciej Kaczanowski)

Ekipa z Podlasia w pierwszym meczu II rundy eliminacji do Ligi Europy zremisowała w Baku z zespołem FK Gabala 1:1.

Mecz od mocnego uderzenia rozpoczęli gospodarze. Już w 10 minucie ładną akcję przeprowadził Javier Hernandez. Były zawodnik Górnika Łęczna zdecydował się na strzał z narożnika pola karnego, ale piłka przeleciała obok słupka Mariana Kelemena.

Pięć minut później było jednak 1:0 dla zespołu z Podlasia. Po dobrze bitym rzucie rożnym w polu karnym świetnie do uderzenia głową złożył się Taras Romanczuk i umieścił piłkę w siatce Gabali. Pod polem karnym gości groźnie zrobiło się za to w 31 minucie. Wtedy to strzał Monrose ofiarną interwencją zatrzymał Runje. Trzy minuty później w odpowiedzi strzelał Mystkowski, ale również bez powodzenia. W 37 minucie Jagiellonia miała kolejną okazję. Po ładnej dwójkowej akcji Cernycha z Sheridanem uderzał ten drugi, ale znów zabrakło szczęścia. W końcówce pierwszej połowy z dystansu uderzał jeszcze Ozobić, ale piłka przeleciała obok bramki Kelemena.

Trzy minuty po przerwie gospodarze doprowadzili do wyrównania. Gurbanov po opanowaniu piłki oddał mocny strzał. Ta trafiła w słupek, a skuteczną dobitką popisał się Monrose. Chwilę później ten sam zawodnik miał kolejną okazję, ale zabrakło mu zimnej krwi.

W ostatniej fazie spotkania oba zespoły uparcie dążyły do zdobycia zwycięskiej bramki. Jednak ani Gabala, ani gracze Jagielloni nie potrafili trafić do siatki i mecz zakończył się remisem. Spotkanie rewanżowe zostanie rozegrane za tydzień.

FK Gabala – Jagiellonia Białystok 1:1 (0:1)

Bramki: Monrose (48)– Romanczuk (15)

Gabala: Bezotosnyi – Gurbanov (84. Bulthuis), Vernydub, Stanković, Abbasov – Elvin Mammadov (46. Kone), Halliday – Hernandez (68. Asif Mammadov), Huseynov, Ozobić – Monrose.

Jagiellonia: Kelemen – Burliga, Runje, Guti, Guilherme – Góralski (53. Szymański), Romanczuk – Novikovas (85. Sekulski), Mystkowski (58. Pospisil), Cernych – Sheridan.

Żółte kartki: Halliday, E. Mammadov, Huseynov, Stanković – Góralski, Burliga

Sędziował: Marco Fritz