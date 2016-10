Liga Mistrzów: Real Madryt - Legia Warszawa transmisja na żywo. Gdzie oglądać w TV i Internecie?

0:6 z Borussią Dortmund w pierwszej kolejce i 0:2 ze Sportingiem Lizbona w drugiej. Dotychczasowe wyniki warszawskiej Legii w Lidze Mistrzów nie napawają optymizmem przed starciem z rozpędzonym Realem Madryt, choć w ekipie Królewskich wszyscy wypowiadają się z kurtuazją.

– Nie możemy stwierdzić przed meczem z Legią, że na pewno strzelimy im kilka goli. Zdobywane bramki są konsekwencją wykonanej. Gramy z nimi w tych samych rozgrywkach, dlatego należy im się szacunek. Skoro nasz rywal dostał się do fazy grupowej, to znaczy, że prezentuje wysoki poziom. Wiele osób może mówić, że różnica jest duża, ale w takim razie musimy ją udowodnić na boisku – powiedział na przedmeczowej konferencji prasowej szkoleniowiec Realu Madryt Zinedine Zidane.

Mistrz Polski zagra dziś w najsilniejszym zestawieniu, z Michałem Pazdanem w podstawowym składzie. To właśnie w powrocie po kontuzji Pazdka, który już raz, w meczu z Portugalią na Euro 2016, zatrzymał Cristiano Ronaldo, Legioniści upatrują nadziei na uniknięcie kompromitacji w starciu z obrońcą tytułu sprzed roku.

– Po powrocie ze zgrupowania kadry Michał ćwiczył z nami kilka dni, wcześniej nie miałem go do dyspozycji. Jeśli chodzi o formę Kuby Rzeźniczaka, to rozliczam go tylko za okres, od kiedy prowadzę zespół. Po meczach z Lechią i Sportingiem Lizbona zasługiwał na pozytywne oceny. Przeciwko Pogoni popełnił błędy, ale najważniejsze będzie, w jaki sposób na nie zareaguje. Jest dla mnie jasne, że musimy pracować nad grą w defensywie, bo mamy tu wiele do poprawy – stwierdził w rozmowie z „Przeglądem Sportowym” trener Legii Jacek Magiera.

W Hiszpanie zdecydowanie bardziej niż piłkarzy, obawiają się kibiców z Polski. – Najstraszniejsi ultrasi w Europie nawiedzą Madryt. Niezbędna jest maksymalna ostrożność przed brutalnymi kibicami Legii Warszawa – napisał dziennik ABC. Zidane tonuje jednak nastroje. – Myślę, że spotkanie zostanie rozegrane w dobrej atmosferze, jak zawsze na Santiago Bernabeu. Nie spodziewam się żadnych ekscesów – stwierdził Francuz.

Real Madryt - Legia Warszawa - gdzie oglądać, transmisja na żywo w TV i Internecie

Wszystkie spotkania Ligi Mistrzów można oglądać na kanałach platformy NC+. Dodatkowo mecz Real madryt - Legia Warszawa będzie dostępny w telewizji publicznej oraz w Internecie na stronie sport.tvp.pl.

Wtorek, 18 października, 20.45

Grupa E: CSKA Moskwa – AS Monaco (godz. 18) * Bayer 04 Leverkusen – Tottenham Hotspur * Grupa F: Sporting Lizbona – Borussia Dortmund * Real Madryt – Legia Warszawa * Grupa G: Leicester City – FC Kopenhaga * Club Brugge – FC Porto * Grupa H: Dinamo Zagrzeb – Sewilla * Olympique Lyon – Juventus Turyn.

Środa, 19 października, 20.45

Grupa A: Arsenal Londyn – Łudogorec Razgrad * PSG – FC Basel * Grupa B: SSC Napoli – Besiktas * Dynamo Kijów – Benfica Lizbona * Grupa C: Celtic Glasgow – Borussia Monchengladbach * FC Barcelona – Manchester City * Grupa D: FK Rostow – Atletico Madryt (godz. 18) * Bayern Monachium – PSV Eindhoven.