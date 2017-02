Macedończyk oficjalnie w Górniku. Kadra została zamknięta

Macedończyk Stefan Askovski ostatecznie trafił do Górnika Łęczna. Radosław Pruchnik odszedł na wypożyczenie do pierwszoligowego GKS Tychy

Ostatniego dnia okienka transferowym Górnik Łęczna dokonał dwóch ruchów kadrowych. Kontrakt z zielono-czarnymi podpisał wreszcie Stefan Askovski, który już od dłuższego czasu był przymierzany do tego klubu. 25-letni Macedończyk został wypożyczony do końca sezonu z holenderskiej Fortuny Sittard.

– Dobrze, że Stefan do nas dołączył. Dużo dobrego o nim słyszeliśmy. Wierzymy, że nam pomoże w walce o utrzymanie – powiedział trener łęcznian Franciszek Smuda. – Bardzo się cieszę, że przychodzę do Górnika. Gra w polskiej ekstraklasie będzie dla mnie dobrym doświadczeniem. Chcę pomóc drużynie w utrzymaniu i pokazać się z jak najlepszej strony – dodał zawodnik.

Askovski urodził się 24 lutego 1992 roku w Skopje w Macedonii. Jest lewym obrońcą, ale może występować także na lewej pomocy. W bieżącym sezonie zagrał w 15 meczach drugiej ligi holenderskiej. Na swoim koncie ma również 3 występy w reprezentacji Macedonii. Posiada również bułgarski paszport, więc nie dotyczy go limit zawodników spoza Unii Europejskiej.

Wiosną w klubie z Łęcznej nie będzie już natomiast występował Radosław Pruchnik, który odszedł na wypożyczenie do GKS Tychy.

– Sytuacja w Górniku Łęczna i rozmowa z trenerem Szatałowem, który walczył o moją osobę to główne powody, dla których zdecydowałem się na grę w GKS Tychy. Jesienią oglądałem w telewizji derbowy mecz z GKS Katowice i co na pewno rzuciło się wówczas w oczy, to duża liczba kibiców na trybunach – powiedział doświadczony obrońca dla oficjalnej strony swojego nowego klubu.

W ten sposób kadra Górnika na rundę wiosenną została zamknięta. – Nie planujemy już żadnych ruchów kadrowych, chyba, że na rynku pojawi się jakaś wyjątkowa okazja – potwierdził rzecznik prasowy klubu Jakub Drzewiecki.



MINISTER ZA GÓRNIKIEM

Wiceminister sportu i turystyki Jarosław Stawiarski na antenie Radia Lublin odniósł się do słów Zbigniewa Bońka, który w niedzielę napisał na Twitterze: – Łęczna w Lublinie to smutek i samobój, zero przyszłości.

– Górnik Łęczna powinien mieć właściwe finansowanie i stąd te rozpaczliwe próby funkcjonowania w Lublinie. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby Górnik się utrzymał czy to grając w Lublinie, czy rozgrywając swoje mecze w Łęcznej. Naszą rolą jest pozyskanie sponsorów, żeby ekstraklasa na Lubelszczyźnie była. Bo Motor Lublin jakoś słabo się sprawuje i powinniśmy pielęgnować to dobro lubelskie, jakie istnieje w Łęcznej. W małej, sympatycznej miejscowości, gdzie ma sponsora, ale nie na tyle potężnego, by mógł zrealizować normalny budżet zespołu ekstraklasowego – powiedział Stawiarski dla Radia Lublin.