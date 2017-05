Piast Gliwice - Górnik Łęczna 2:1. Trzeba walczyć do końca

Adam Dźwigała (przy piłce) znów trafił do siatki (fot. dw)

To, co najlepsze, wydarzyło się przy Okrzei w pierwszych 20 minutach spotkania. Gospodarze objęli prowadzenie już w 9 min, gdy Łukasz Sekulski wygrał pojedynek z Adamem Dźwigałą, odegrał do Denisa Gojki, a 19-letni wychowanek Piasta sprzed linii pola karnego pokonał Wojciecha Małeckiego.

Pięć minut później było już 2:0. Po krótkim rozegraniu rzutu rożnego, głową do siatki trafił Aleksandar Sedlar.

Górnik nie zamierzał się jednak poddawać i w 19 min udało się złapać kontakt z przeciwnikami. Gola zdobył Dźwigała, który w ten sposób zrehabilitował się za błąd przy pierwszej bramce.

Łęcznianie dążyli do wyrównania. Przeważali, ale nie przekładało się to na klarowne okazje. W sumie mieli lepsze posiadanie piłki (62:38) i oddali więcej strzałów (12:8), ale wynik nie zmienił się już i to piłkarze Piasta cieszyli się ze zwycięstwa.

Ekipa z Gliwic ma na koncie 25 punktów i może być niemal pewna uniknięcia degradacji. Górnik zgromadził dotychczas 21 "oczek", zaledwie jedno więcej niż znajdująca się w strefie spadkowej Arka Gdynia i do końca prawdopodobnie będzie musiał drżeć o utrzymanie.

Piast Gliwice - Górnik Łęczna 2:1 (2:1)

Bramki: Gojko (9), Sedlar (14) – Dźwigała (19).



Piast: Szmatuła – Hebert, Mraz, Sedlar, Pietrowski – Badía, Gojko (67 Mokwa) – Zivec, Radosław Murawski (73 Masłowski), Jankowski – Sekulski (46 Papadopulos).

Górnik Łęczna: Małecki – Sasin, Dźwigała, Gérson, Leandro – Bonin, Hernandez, Atoche (76 Ubiparip), Drewniak – Grzelczak (62 Piesio), Śpiączka.

Żółte kartki: Papadopulos, Badia – Grzelczak, Atoche.