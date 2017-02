PILNE! Mecz Górnika z Zagłębiem Lubin przełożony!

Zaplanowany na sobotę mecz pomiędzy Górnikiem Łęczna, a Zagłębiem Lubin został przełożony. Wszystko przez niekorzystne warunki atmosferyczne, a co za tym idzie ryzyko całkowitego zniszczenia murawy na Arenie Lublin.

O tym, że pierwszy w tym roku mecz Lotto Ekstraklasy w Lublinie jest mocno zagrożony mówiło się już od kilku dni. Z powodu złych warunków pogodowych zespół z Łęcznej nie mógł normalnie trenować. - Warunki są katastrofalne. Musimy trenować w hali, bo boiska są zmrożone, piłkarze się ślizgają, to po prostu niebezpieczne – mówił Franciszek Smuda szkoleniowiec Górnika. - Ja osobiście wolałbym, żeby tego spotkania nie było w sobotę. To nie ode mnie zależy oczywiście, ale jeśli ten mecz się odbędzie, to będzie dla nas trudny – dodał popularny „Franz”.

Greenkeeper Areny Lublin Sebastian Sadź zapewniał, że on i jego ekipa dokonują wszelkich starań, aby sobotni mecz Lotto Ekstraklasy doszedł do skutku. - Dajemy z siebie wszystko, pracujemy na pełnych obrotach, ale to Matka Natura rozdaje karty. Wszystko w jej rękach – relacjonował w środę Sadź.

Ostatecznie zapadła jednak decyzja o odwołaniu meczu. - Decyzję skonsultowaliśmy z obydwoma klubami i przede wszystkim z greenkeeperem Areny Lublin, panem Sebastianem Sadziem. Ponieważ mamy sporo terminów rezerwowych na pojedyncze mecze, wybraliśmy optymalne rozwiązanie dla jakości meczu i murawy, mając także z tyłu głowy fakt, iż w czerwcu stadion w Lublinie będzie gościł reprezentację Polski na meczach UEFA Euro U-21. - informuje Marcin Stefański, Dyrektor Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A cytowany przez portal ekstraklasa.org

Spotkanie Górnika z Zagłębiem Lubin zostało przełożone na 7 marca na godzinę 18.