Ponad 6 milionów dla Górnika Łęczna od Ekstraklasy SA

W minionym sezonie do podziału było 145 200 000 złotych. Najwięcej pieniędzy otrzymał mistrz Polski, czyli warszawska Legia. Klub ze stolicy wzbogacił się o 16 128 090 złotych. Na drugim stopniu podium znalazła się Jagiellonia Białystok (13 321 011 zł), a na trzeciej pozycji uplasował się Lech Poznań (13 070 178 zł). Górnik Łęczna w rankingu finansowym zajął identyczną lokatę jak w rywalizacji sportowej. Łęcznianie znaleźli się na 15 miejscu wyprzedzając jedynie Ruch Chorzów. Zielono-czarni od sponsora rozgrywek otrzymali 6 155 391 złotych.

Na tę sumę złożyło się kilka czynników. Była to kwota stała (4 991 250 otrzymał każdy klub), a także bonusy. Za ranking historyczny łęcznianie otrzymali 642 873 złotych (mniej otrzymała tylko Wisła Płock, Arka Gdynia i Bruk Bet Termalika Nieciecza). Z kolei za bieżący sezon przyznano Górnikowi 249 018 zł. Całość uzupełnił tzw. Solidarny payment, a więc kwota jaką otrzymały wszystkie zespoły z grupy spadkowej. Było to 272 250 zł.

Niestety z powodu spadku do Nice I ligi w nadchodzącym sezonie zespół z Łęcznej nie otrzyma tak solidnego zastrzyku gotówki. Nie zostanie jednak pozostawiony sam sobie. Lubelski Węgiel Bogdanka zapowiedział, że nadal chce wspierać klub z Grodu Dzika. – Cieszymy się z deklaracji pana prezesa Krzysztofa Szlagi, który zadeklarował, że kopalnia będzie z klubem na dobre i na złe. To daje nam nadzieję. Szczegóły dotyczące umowy sponsorskiej są w trakcie negocjacji. Jesteśmy umówieni, że do końca czerwca chcemy zamknąć temat umowy – zapewnia prezes Górnika Artur Kapelko.

Nowa osoba w zarządzie Górnika

Na ostatnim posiedzeniu Rada Nadzorcza powołała w skład zarządu spółki Sebastiana Buczaka, powierzając mu funkcję członka zarządu.

Sebastian Buczak ma 32 lata. Jest z wykształcenia ekonomistą. Przez całą swoją karierę zawodową zajmował się finansami. Klub liczy na jego zaangażowanie i doświadczenie właśnie w obszarze finansów.

Drewniak wraca do Lecha

Szymonowi Drewniakowi wraz z końcem czerwca kończy się okres wypożyczenia do Górnika. Defensywny pomocnik wraca więc do swojego macierzystego klubu – Lecha Poznań. I jak Informuje „Przegląd Sportowy” trener Nenad Bjelica będzie chciał się dokładnie przyjrzeć umiejętnościom 23-latka. Drewniak w czasie rocznego pobytu w Łęcznej zagrał w 29 meczach Lotto Ekstraklasy i zdobył pięć bramek ( w tym dwie z rzutów karnych). Licznik występów wychowanka Lecha mógł być większy, ale na przeszkodzie stanęła kontuzja kostki jakiej nabawił się w lutym.