Ruszyła sprzedaż biletów na mecze Górnika Łęczna

Piłkarska Ekstraklasa wraca do Lublina po zimowej przerwie. Na początek mocny akcent. W lutym do Lublina przyjadą druga i trzecia drużyna poprzedniego sezonu. Drużyna Franciszka Smudy w sobotę 11 lutego o 15.30 zagra z Zagłębiem Lubin, a w niedzielę 26 lutego o 15.30 z Piastem Gliwice.

Ruszyła już sprzedaż biletów na najbliższe mecze zielono-czarnych na Arenie.

Łęczyński Klub ogłosił zasady sprzedaży na rundę wiosenną. Za normalną wejściówkę zapłacimy 30 zł, a wizyta 3-osobowej rodziny to wydatek 46 zł. Na tańsze bilety mogą liczyć również dzieci i młodzież do 18 roku życia będące posiadaczem Karty Dużej Rodziny – za wejściówkę zapłacą jedynie 1 zł.

Bilety ulgowe przysługiwać będą uczniom, oraz studentom do 13 do 26 roku życia, a także seniorom którzy ukończyli 60 rok życia. Najmłodsi do 13 lat za bilet zapłacą jedynie 1 zł. Dzieci w wieku do 5 lat wchodzą na mecz za darmo.

Na specjalny rabat na starcie sprzedaży będą mogli liczyć posiadacze Karty Kibica. Bilety normalne będą dla nich tańsze o 10 zł. Górnik chce w ten sposób honorować również tych, którzy na zakup biletu zdecydują się wcześniej. W pierwszych trzech dniach sprzedaży wejściówki normalne będą tańsze o 10 zł. Od piątku 27.01 do godziny 10.00 do poniedziałku 30.01 do godziny 23.59 bilet normalny na mecze z Zagłębiem i Piastem kosztować będą jedynie 20 zł.

Zmianie uległy również ceny biletów dla kobiet. Na zakup tańszej, ulgowej wejściówki (w cenie 15 zł) mogą liczyć tylko te panie, które podczas jednej transakcji zakupią również bilet dla dziecka.

Trwa już sprzedaż karnetów na mecze zielono-czarnych. Za pakiet wszystkich spotkań do końca sezonu trzeba zapłacić 160 zł. Nabywcy karnetów za wszystkie mecze do końca sezonu zapłacą więc jedynie po 20 zł za mecz. Klub dodatkowo daje możliwość zmiany miejsca na stadionie na wybrane mecze, oraz przekazania biletu na pojedyncze mecze dla innego kibica. Dodatkowo każdy karnetowiec otrzyma 2 vouchery, które może wymienić na bezpłatne bilety.

W rundzie jesiennej na mecze Górnika przyszło 37 695 kibiców. Blisko połowa z nich (18 077) na Arenie Lublin pojawiła się po raz pierwszy. Najwięcej kibicowało zielono-czarnym w pojedynkach z Legią (9 248) i Lechem (7 078). Na wiosnę podopieczni Franciszka Smudy podejmować będą w Lublinie Zagłębie, Piast, Pogoń Szczecin oraz obie płocką i krakowską Wisłę. Dodatkowo na przełomie kwietnia i maja rozegrane zostaną 3 lub 4 spotkania rundy finałowej. To z kim zagrają Górnicy zależeć będzie od układu w tabeli po 30 kolejkach rundy zasadniczej.