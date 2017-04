Wojciech Małecki (Górnik Łęczna): "Nie chcemy czekać"

Od początku rundy siedział pan na ławce, zespół grał coraz lepiej i nagle wskoczył pan do składu. Spodziewał się pan, że mecz z Wisłą Kraków rozpocznie od pierwszych minut?

– Na pewno byłem na to przygotowany. Po to ciężko trenuję każdego dnia, żeby grać, a nie siedzieć na ławce.

Były jakieś sygnały od sztabu szkoleniowego?

– Do momentu podania składu nie mogłem być niczego pewien.

Wygraliście 3:1. Przy jedynym straconym golu nie miał pan nic do powiedzenia. Lepiej być chyba nie mogło?

– Bardzo chciałem zachować czyste konto, więc mogło być lepiej. Najważniejsze jednak, że wywalczyliśmy trzy punkty, które mogą okazać się kluczowe w kontekście walki o utrzymanie.

Wojciech Małecki będzie miał teraz pewne miejsce między słupkami?

– O to trzeba pytać trenera. Ja na pewno jestem gotowy, żeby zostać numerem jeden i regularnie grać.

W zimowych sparingach grał pan niemal wszystko od deski do deski, ale ostatecznie trenerzy Franciszek Smuda i Arkadiusz Onyszko postawili na bardziej doświadczonego Sergiusza Prusaka…

– Nic dodać, nic ująć.

Miał pan o to żal?

– Nie ma sensu już do tego wracać. Jest OK. Wszyscy pracujemy dla dobra klubu, chcemy, żeby Górnik się utrzymał i to jest najważniejsze. To, kto będzie bronił, ma mniejsze znaczenie.

Dzięki dobrym wynikom w ostatnich spotkaniach dogoniliście rywali, ale utrzymanie wciąż jest jeszcze daleko.

– Wydaje mi się, że gramy coraz lepiej. Nasze wyniki w minionych tygodniach nie były przypadkowe. Dlatego z podniesioną głową wchodzimy w fazę finałową. Jesteśmy pełni wiary w to, że wywalczymy utrzymanie.

Rozpoczynacie rywalizację wyjazdowym meczem ze Śląskiem. Graliście we Wrocławiu tydzień temu, zremisowaliście. Teraz będzie okazja, żeby lepiej zacząć spotkanie i powalczyć o pełną pulę.

– Pojedziemy do Wrocławia po trzy punkty. Chcemy jak najszybciej zapewnić sobie utrzymanie w lidze, żeby nie drżeć o to do samego końca.