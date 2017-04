FC Barcelona - Juventus Turyn stream online, transmisja w TV. Gdzie obejrzeć rewanż 1/4 Ligi Mistrzów?

W pierwszym spotkaniu ćwierćfinału Champions League Juventus Turyn pokonał Barcelonę 3:0. "Duma Katalonii" pokazała jednak w poprzedniej rundzie, że potrafi odrabiać nawet większe straty. Podopieczni Luisa Enrique wyeliminowali bowiem PSG, choć pierwsze starcie przegrali 0:4. Czy Barcę stać na kolejny cud?

- Na pewno nie było to łatwe zwycięstwo, co pokazała druga połowa, kiedy Juventus miał trochę szczęścia, że zakończył mecz z czystym kontem, a jeśli chodzi o rewanż, to zgadzam się z tym, że Juventus to nie PSG i przede wszystkim nie podejdzie do tego spotkania tak, żeby zagrać biernie. To są ludzie, którzy nie w takich meczach grali i nie takich przewag bronili. Myślę, że szanse Juventusu na to, by zagrać w półfinale, wynoszą 90 do 10 - powiedział w rozmowie z x-news Tomasz Lipiński, komentator nc+.

Mimo trudnej sytuacji Barcelony, Neymar wierzy, że jego zespół jest w stanie ponownie dokonać remontady i wyeliminować włoską ekipę.

- To może być inny rywal, ale Barcelona pozostaje taka sama. Zrobiliśmy to raz i możemy to powtórzyć. Nie mamy nic do stracenia, więc pozostaje nam po prostu wybiec na boisko i wygrać ten mecz - powiedział Brazylijczyk w rozmowie z „Esporte Interativo”.

Gdzie obejrzeć mecz FC Barcelona - Juventus Turyn?

Transmisję z meczu można obejrzeć w telewizji Canal Plus. Początek transmisji na żywo o godz. 20.40. Stream online jest dostępny tylko dla abonentów stacji. Legalny, ogólnodostępny streaming w Internecie nie będzie dostępny.

Zdjęcia: Press Focus / x-news