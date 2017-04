Gdyby spotkanie Górnika Łęczna z Wisłą Kraków odbywało się kilka sezonów temu, gdy Biała Gwiazda dominowała na krajowym podwórku, zielono-czarni byliby skazani na pożarcie. Dziś szansę są nieco bardziej wyrównane, choć faworytem wciąż będą goście. Po dawnej potędze klubu Bogusława Cupiała nie ma już jednak śladu. Wisła jest obecnie klubem z problemami finansowymi i organizacyjnymi, znacznie węższą kadrą, ale wciąż liczącym się w stawce.

Wiosną Wiślacy nieco wbrew wszystkim kłopotom spisują się znakomicie. Pod wodzą Hiszpana Kiko Ramireza spośród dziewięciu spotkań wygrali aż sześć, gromadząc w sumie 19 „oczek”. Gdyby dla tego okresu czasu stworzyć tabelę, znajdowaliby się w niej na świetnym, trzecim miejscu. Już przed tygodniem zapewnili sobie awans do grupy mistrzowskiej i deklarują, że zamierzają utrzeć nosa kilku bogatszym ekipom.

– Nie pozwolimy zepsuć tego, co ostatnio, wysiłkiem wielu osób, udało się w klubie zbudować. Nie chcemy stracić tych wygranych i dobrej atmosfery panującej w zespole. Czujemy, że to nasza misja, dobrze nam z tym i nie zamierzamy z tego rezygnować. Motywacji dostarczają nam upokorzenia z początku sezonu. Mocno nas to bolało, dobrze o tym pamiętamy. Jesteśmy tutaj nie po to, by walczyć tylko o piąte miejsce, postaramy się zahaczyć o pierwszą czwórkę, choć wiemy, że poprzeczka będzie zawieszona bardzo wysoko – powiedział Przeglądowi Sportowemu kapitan Wisły Arkadiusz Głowacki.

PRZED MECZEM Z WISŁĄ

Harmonogram pracy kas

Trwa przedsprzedaż biletów na spotkanie Górnika Łęczna z Wisłą Kraków. Wejściówki można kupować w wybranych punktach Kolportera, w internecie na stronie bilety.gornik.leczna.pl, a także w kasach Areny Lublin. Dzisiaj od godz. 10 do 18 otwarta będzie kasa nr 1, natomiast w dniu meczu od 10 kasy nr 1 i 3, a od 16 kasy nr 2 i 4. Wszystkie kasy zostaną zamknięte po zakończeniu pierwszej połowy spotkania.

Kibicuj z klasą

Grupy zorganizowane mogą obejrzeć sobotni mecz na Arenie Lublin za darmo. Wystarczy wypełnić formularz na oficjalnej stronie klubu.

Minimalna liczba uczestników to 11 osób – 10 osób poniżej 18 roku życia plus 1 opiekun dorosły. Bilety dla osób dorosłych są pełnopłatne wg cennika. Wszelkie pytania należy kierować pod numery telefonu 798 577 179 oraz 606 472 583 lub mailowo na bilety@gornik.leczna.pl