Adam Buczek nadal będzie trenerem Wisły Puławy

Działacze Wisły mimo spadku do II ligi postanowili nie zmieniać trenera. Adam Buczek doszedł do porozumienia z zarządem klubu z Puław i w kolejnym zostanie także będzie jego szkoleniowcem.

– Mamy świadomość, że nie udało się zrealizować do końca tego co sobie założyliśmy. Jednak naszym zdaniem trener Buczek to młody, ambitny szkoleniowiec, a podczas jego pracy w klubie zauważyliśmy progres pod względem zarówno organizacyjnym jak i szkoleniowym. Dlatego zdecydowaliśmy się podpisać z nim nową umowę i wykorzystać jego potencjał w walce na boiskach II ligi – wyjaśnia powody przedłużenia współpracy z trenerem Grzegorz Nowosadzki, prezes Dumy Powiśla.

Były opiekun Zagłębia Lubin i KS Polkowice po zakończeniu sezonu Nice 1. ligi przekonywał, że piłeczka jest po stronie działaczy. Trener Buczek chwalił pracę w Puławach i chciał zostać w Wiśle na dłużej.

– Po rozmowie z zarządem dostałem możliwość pracy z tym zespołem i bardzo się z tego cieszę. Podkreślę jeszcze raz to co mówiłem już wielokrotnie, chciałem zostać w klubie, bo zasługuje on na to aby na piłkarskiej mapie Polski być klubem 1 ligowym. Jest bardzo dobrze zorganizowany, a trzeba pamiętać że klub to ludzie którzy w nim pracują, a niekiedy nim żyją – podkreśla trener Buczek

W lecie czeka go zadanie budowy nowej drużyny. Kilku zawodników już opuściło zespół. Kolejni, jak Mateusz Pielach i Sebastian Duda leczą kontuzje i nie prędko pojawią się na boisku. Trwają również rozmowy na temat przedłużenia umów z piłkarzami. Nie brakuje też transferowych plotek. Na celowniku puławian znalazł się chociażby Siergiej Krykun z trzecioligowego Podlasia Biała Podlaska, który w 26 meczach zdobył ostatnio dziewięć goli. Wisła ma jednak silną konkurencję, bo 20-letnim graczem interesują się również pierwszoligowcy: Wigry Suwałki, czy Puszcza Niepołomice. Wcześniej w kontekście Dumy Powiśla pojawiało się również nazwisko obrońcy Zagłębia Sosnowiec Konrada Budka. W poprzednim sezonie ten zawodnik zaliczył 21 występów na boiskach Nice 1. ligi.

Okres przygotowawczy w lecie nie będzie zbyt długi. Puławianie na pierwszym treningu spotkają się w najbliższą środę (o godz. 17). Już na 8 lipca zaplanowano pierwszy mecz kontrolny ze Stalą Stalowa Wola, a tydzień później spotkanie w rundzie wstępnej Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa. Rozgrywki II ligi mają wystartować w weekend 29-30 lipca.