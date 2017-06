Franciszek Smuda poprowadzi pierwszy trening Górnika, Josimar Atoche odchodzi

Górnik otrzymał licencję na grę na zapleczu Lotto Ekstraklasy. Wydaje się więc, że łęcznianie w nadchodzącym sezonie wrócą na swój stadion. Przygotowania do sezonu ruszają już 23 czerwca. Pierwszy trening odbędzie się o godz. 17 i poprowadzi go Franciszek Smuda

W pierwszym terminie komisja ds licencji klubowych PZPN rozpatrzyła wniosek klubu z Łęcznej i odroczyła decyzję do 20 czerwca. Dodatkowo zobowiązując klub do wykonania kilka prac mających na celu usprawnienie stadionu. W poniedziałek komisja przyznała Górnikowi zgodę na występy na zapleczu Lotto Ekstraklasy, ale z nadzorem infrastrukturalnym oraz finansowym. Dodatkowo na klub nałożono ograniczenie wysokości wynagrodzeń. W tej sytuacji można się spodziewać, że zielono-czarni wrócą na stadion w Łęcznej. Nie wiadomo jednak jeszcze, z kim Górnik rozegra swój pierwszy mecz, bo terminarz Nice 1 Ligi jest w trakcie przygotowania.

Rozgrywki na zapleczu Lotto Ekstraklasy ruszają w ostatni weekend lipca. Tymczasem piłkarze powoli kończą swoje urlopy. Pierwsze zajęcia odbędą się już w piątek o godz. 17. Czy w Górniku można liczyć na nowe twarze już na pierwszych zajęciach? – Pracujemy nad tym, ale na ten moment nie będziemy zdradzać szczegółów – mówi Veljko Nikitović, członek zarządu Górnika.

Wiadomo, natomiast kogo zabraknie. W piątek w Łęcznej na pewno nie stawi się Szymon Drewniak który po rocznym wypożyczeniu powraca do Lecha Poznań i ma walczyć o miejsce w pierwszym składzie. Natomiast do Lechii Gdańsk również z wypożyczenia wraca Brazylijczyk Gerson. Kibice nie będą mogli w kolejnym sezonie przyglądać się grze Javiera Hernandeza. Hiszpan nie był zainteresowany pozostaniem w Polsce i przeniósł się do wicemistrza Azerbejdżanu – FK Gabala. Natomiast Grzegorz Piesio wybrał grę w Arce Gdynia, która kosztem Górnika w ostatniej kolejce zapewniła sobie byt w Lotto Ekstraklasie. Wiadomo też, że przygodę z Górnikiem po półrocznym okresie kończy Josimar Atoche. Peruwiańczyk ma ponoć oferty m.in. z Meksyku.

W ostatnich dniach „Przegląd Sportowy” informował, że Franciszek Smuda zostanie w Górniku na kolejny sezon. – Te informacje to spekulacje. Trener Smuda ma ważną umowę do końca czerwca i poprowadzi pierwszy trening zespołu. Potem siądziemy do rozmów na temat przedłużenia umowy – wyjawia Nikitović – Zarówno władze klubu jak i sam trener są za tym aby kontynuować dotychczasową pracę – dodaje.