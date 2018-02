Górnik dopina kadrę i pozyskuje kolejnego napastnika

Na kilka dni przed wznowieniem rozgrywek na zapleczu Lotto Ekstraklasy do Łęcznej trafił nowy zawodnik. To 21-letni napastnik Michał Żebrakowski

Żebrakowski ma bardzo dobre warunki fizyczne – mierzy 193 cm wzrostu i waży 82 kg.Nowy napastnik został wypożyczony na najbliższe pół roku do Łęcznej z występującej w Lotto Ekstraklasie Arki Gdynia. Zawodnik pochodzi z Rzeszowa i jest wychowankiem tamtejszej Stali.

W 2016 roku trafił do Lechii Gdańsk, w barwach której zagrał trzy mecze na najwyższym szczeblu. Potem występował w drugoligowej Siarce Tarnobrzeg i w 30 występach zdobył osiem bramek. To zaowocowało kolejnym transferem nad morze, ale tym razem do gdyńskiej Arki. Tam jednak nie udało mu się przebić do podstawowego składu. Żebrakowski zagrał w sześciu meczach pierwszego zespoły i trzy spotkania w rezerwach.