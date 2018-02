Górnik Łęczna zaprezentował się swoim kibicom

W wypełnionej po brzegi hali doszło do prezentacji nie tylko pierwszego zespołu. Obok najbardziej rozpoznawalnych piłkarzy zaprezentowały się również piłkarki Górnika, które w zeszłym sezonie zdobyły wicemistrzostwo Polski, a także wszystkie zespoły młodzieżowe trenujące w Akademii Piłki Górnika. Na tym nie koniec. Kibice mogli także zobaczyć zawodników sekcji MMA, której najbardziej znanym zawodnikiem jest Michał „Lord” Oleksiejczuk.

Jednak celem nie było tylko zaprezentowanie łęczyńskich sportowców. W czasie prezentacji odbyła się także zbiórka środków na pomoc dla cztero letniego Michała, który zmaga się z zespołem Aspergera.

Transfer last minute?

Według medialnych doniesień pomocnik GKS Katowice jest niezadowolony ze swojej pozycji w klubie i rozgląda się za nowym pracodawcą. Chętnych do zatrudnienia go podobno nie brakuje. W grę wchodzą zarówno zespoły z zaplecza Lotto Ekstraklasy jak i II ligi. Na ten moment 32-latek jest ponoć zainteresowany przejściem do Górnika Łęczna. Zawodnik miałby trafić do Łęcznej na zasadzie półrocznego wypożyczenia i jeśli „zielono-czarni” zapewnią sobie utrzymanie umowa ma zostać przedłużona.

Plizga ma na swoim koncie 223 mecze na najwyższym szczeblu, w których zdobył 37 bramek. Poza grą w GKS Katowice pomocnik reprezentował barwy Jagiellonii Białystok, Górnika Zabrze, Zagłębia Lubin i Bruk Bet Termaliki Nieciecza.