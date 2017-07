Górnik minimalnie słabszy od Pogoni Siedlce (zdjęcia)

Dla spadkowicza z Lotto Ekstraklasy mecz kontrolny z ekipą siedlec był czwartym sparingiem w okresie przygotowawczym. Wcześniej łęcznianie zmierzyli się z Polesiem Kock (4:1), Wisłą Płock (0:1) i Bruk Bet Termaliką Nieciecza (1:5). W planach było także spotkanie ze Stalą Stalowa Wola, ale ostatecznie nie doszło ono do skutku.

Sparing z wysokości trybun poza kibicami oglądał były już zawodnik Górnika Grzegorz Piesio, który w piątkowy wieczór pomógł Arce Gdynia w zdobyciu Superpucharu Polski. Natomiast w składzie zespołu z Łęcznej kolejny raz pojawiło się trzech zawodników testowanych.

Już w 9 minucie na prowadzenie mogli wyjść goście, ale ich akcja zakończyła się szczęśliwie dla Górnika. Sześć minut później groźnie strzelał Grzegorz Bonin, ale minimalnie niecelnie. Chwilę później blisko zdobycia gola był Patryk Szysz. Młody napastnik, który ostatnio przebywał na wypożyczeniu w Motorze Lublin pokazuje się z dobrej strony już od jakiegoś czasu.

Co nie udało się zielono-czarnym, udało się Pogoni. I w 35 minucie po bardzo ładnej zespołowej akcji piłkę do siatki Sergiusza Prusaka skierował Michał Bajdur. Stracony gol podziałał mobilizująco na graczy z Łęcznej. Tuż przed przerwą do wyrównania po świetnym strzale z rzutu wolnego doprowadził Dariuisz Jarecki. Doświadczony zawodnik w okresie przygotowawczym imponuje formą, bo była to jego kolejna bramka w przedsezonowych sparingach.

Po zmianie stron lepiej prezentowali się przyjezdni. I w 54 minucie gola na 2:1 dla Pogoni zdobył Adrian Paluchowski. Górnik próbował wyrównać, ale do końca spotkania wynik nie uległ już zmianie i łęcznianie zanotowali trzecią sparingową porażkę.

Kolejny mecz kontrolny „zielono-czarni” rozegrają już w najbliższą środę. Tym razem ich rywalem będzie Motor Lublin.

Górnik Łęczna - Pogoń Siedlce 1:2 (1:1)

Bramki: Jarecki (45) – Bajdur (36), Paluchowski (54)

Górnik: Prusak (46 Smug) – Kasperkiewicz, Pitry, Sasin, Tymiński, Bonin, Jarecki, Szysz, oraz trzech zawodników testowanych.

Pogoń: Frąckowiak (46 Stępniowski) – Szrek (46 Pastva), Wichtowski (46 Czarnecki), Żytko (46 Łydkowski), Ratajczak (46 Świerblewski) – Garyga (46 Kieplin), Chyła (46 Małachowski), Mroziński (46 Krawczyk), Tomasiewicz (46 Jegliński), Bajdur (46 Parobczyk) – Zjawiński (46 Paluchowski).