Górnik Łęczna zarobi na rekordowym transferze Bednarka do Anglii

Klub z Łęcznej zarobi ponad sto tysięcy złotych na transferze Jana Bednarka z Lecha Poznań do Southampton.

W sobotę angielskie Southampton oficjalnie potwierdziło pierwszy transfer letniego okienka. Ósmy klub minionego sezonu Premier League rozpoczął budowanie kadry na nowe rozgrywki od pozyskania Jana Bednarka. Obrońca młodzieżowej reprezentacji Polski, który ma wzmocnić rywalizację na środku defensywy, kosztował 6 mln euro plus bonusy. Na jego transferze zarobi nie tylko Lech Poznań, ale także Górnik Łęczna. Zielono-czarni skorzystają na tzw. solidarity payment. Chodzi o bonus za wyszkolenie zawodnika, przysługujący klubom, w których dany piłkarz występował w przeszłości.

Solidarity payment wynosi pięć procent od kwoty transferu zawodnika. W przypadku Bednarka to dokładnie 300 tys. euro. Jedna dziesiąta z tej kwoty należy się Górnikowi Łęczna, w którym obrońca grał przez rok w sezonie 2015/16. Zielono-czarni nieoczekiwanie zarobią więc na piłkarzu, który niewiele ich kosztował (przyszedł na zasadzie wypożyczenia) i który tak naprawdę w Łęcznej nie dostał poważnej szansy.

Bednarek występował w Górniku za kadencji Jurija Szatałowa i Andrzeja Rybarskiego. Żaden z nich nie dostrzegł w nim jednak potencjału, jaki zobaczyli Anglicy. W trakcie całego sezonu 19-letni wówczas zawodnik wystąpił w zaledwie 17 z 37 spotkań (w zaledwie 12 w pierwszym składzie), w większości jako defensywny pomocnik. Niczym szczególnym się nie wyróżnił i szybko wrócił do Lecha, gdzie wobec słabszej dyspozycji konkurentów do gry na środku obrony, dostał szansę od Jana Urbana.

Jego talent błyskawicznie eksplodował, a pod wodzą Nenada Bjelicy jeszcze się rozwinął. Dziś Bednarek, bijąc rekord transferowy Adriana Mierzejewskiego (sześć lat temu za rekordowe wówczas 4,25 mln euro zamienił Polonię Warszawa na turecki Trabzonspor), został najdroższej sprzedanym piłkarzem z polskiej ligi.

– Na taki moment pracowałem wiele lat. Spełniają się moje marzenia. Teraz mam wielką motywację, aby mocno pracować i pokazać moje możliwości. Chciałbym pomóc nowemu zespołowi, aby grał jeszcze lepiej w kolejnym sezonie . Myślę, że to jest dla mnie bardzo dobry ruch. Słyszałem, że Southampton jest odpowiednim miejscem dla młodych piłkarzy. Chciałbym się tutaj cały czas poprawiać. Wiem, że w Premier League nie jest wiele klubów, które dają młodym tak wiele okazji do grania. Kiedy dowiedziałem się, że ten zespół jest mną zainteresowany, to od razu chciałem się tu znaleźć – powiedział Bednarek dla oficjalnej strony swojego nowego klubu.