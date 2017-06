Javier Hernandez żegna się z Górnikiem Łęczna

W barwach Górnika Hernandez rozegrał 28 spotkań i zdobył w nich cztery bramki. 28-latek po spadku z Górnika z ekstraklasy od razu zakomunikował, że postara się znaleźć zatrudnienie gdzie indziej. – Hernandezowi kontrakt wygasa z końcem miesiąca. Chciałbym jednak żeby został z nami i wiem, że prezes i trener Smuda są tego samego zdania – mówił przed kilkoma dniami Veljko Niktivoć, członek zarządu klubu z Łęcznej. – Musimy się jednak zmierzyć z tym, że jesteśmy w I lidze. I wynagrodzenia dla zawodników nie będą takie same jak w ekstraklasie. Javi to typowa „dziesiątka”. Jest bardzo dobry technicznie i potrafi zagrać świetną prostopadłą piłkę co pokazał w meczu z Ruchem Chorzów. Jego menadżer powiedział mi, że szuka mu obecnie klubu za granicą – dodawał popularny Velo.

Podejrzenia o zmianie barw klubowych u Hiszpana okazały się słuszne. Pomocnik związał się umową z wicemistrzem Azerbejdżanu – zespołem Gabala FK. Choć kierunek wydaje się mocno egzotyczny to dla 28-latka sportowy awans. Nowy klub Hernandeza w przyszłym sezonie występować będzie w Lidze Europy. Pojawia się więc szansa zmierzenia z klasowymi zespołami Starego Kontynentu.