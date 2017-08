Łukasz Wiech i Tomasz Makowski powołani do młodzieżowych reprezentacji kraju

Zgrupowanie starszej reprezentacji odbywa się w Woli Chorzelowskiej niedaleko Mielca i potrwa od 28 sierpnia i do 6 września. 31 sierpnia w Rzeszowie Biało-Czerwoni zagrają ze Szwajcarią, natomiast 5 września zmierzą się w Imoli z Włochami. – Bardzo się cieszę z powołania. To dla mnie duże wyróżnienie i motywacja do dalszej pracy. Dziękuję kolegom z drużyny i trenerowi Kafarskiemu za zaufanie, bo oni także przyłożyli do tego swoją cegiełkę – mówi Wiech.

20 latek trafił do Górnika na zasadzie wypożyczenia ze Śląska Wrocław. Obrońca jest wychowankiem BKS Lublin. Łukasz zadebiutował w rozgrywkach Nice 1 Ligi w meczu z Odrą Opole w zielono-czarnych barwach i ma już na koncie łącznie 7 występów. W ostatnim meczu przeciwko Drutexowi Bytovii Bytów zdobył swoją pierwszą bramkę w nowych barwach ratując punkt dla łęcznian w 90 minucie spotkania. – Myślę, że udana końcówka z Bytovią nam pomoże. W poprzednich meczach nie byliśmy o wiele gorsi od rywali, ale brakowało nam szczęścia.– zapewnia zawodnik dodając, że w nowym klubie bardzo szybko udało mu się zaaklimatyzować – Pochodzę z Lubelszczyzny i gra dla drużyny z mojego regionu to duży zaszczyt. Chcę pomóc zespołowi osiągnąć jak najwyższe cele – zapewnia.

W związku z powołaniem na mecze reprezentacji młodzieżowej Wiech nie pomoże jednak swoim kolegom w meczu przeciwko Stomilowi Olsztyn. W podobnej sytuacji jest Tomasz Makowski, który otrzymał powołanie do kadry U-19 na spotkania towarzyskie i jego także zabraknie w kadrze na mecz ligowy. Młody pomocnik również trafił do Górnika przed tym sezonem. Makowski został wypożyczony na rok z Lechii Gdańsk i do tej pory zagrał pięć meczów w Nice I Lidze i jeden w Pucharze Polski. Zespół prowadzony przez selekcjonera Dźwigałę 1 września o 14 w Burton zmierzy się z Anglią, a trzy dni później w Sulejówku dojdzie do starcia z Kazachstanem.