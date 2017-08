Michał Suchanek (Górnik Łęczna): Chcę w końcu coś strzelić

Za wami szalony mecz ze Stalą Mielec. Do przerwy wasza gra nie wyglądała dobrze, ale po zmianie stron dostarczyliście kibicom wielu emocji...

– Dokładnie. Ten mecz nie ułożył się dla nas, tak jak sobie zakładaliśmy. Szybko przegrywaliśmy 0:1, potem dostaliśmy gola do szatni po naszym błędzie. Można powiedzieć, że trzy bramki strzeliliśmy sobie sami.

Z czego to mogło wynikać?

– Ciężko wskazać przyczyny. Mecz ułożył się dla nas beznadziejnie i może to brak koncentracji sprawił, że straciliśmy gola w pierwszych minutach. Potem na własne życzenie sprowokowaliśmy błąd, po którym padła druga bramka. Później ciężko było gonić rywala. W drugiej połowie staraliśmy się wyjść trochę bardziej do przodu, nie mieliśmy już nic do stracenia. Powalczyliśmy, ale to nie wystarczyło, żeby zdobyć chociaż punkt.

No właśnie, przy odrobinie szczęścia mogliście wywalczyć remis...

– Jasne, ale taka jest piłka nożna, że w wyniku błędów traci się bramki. Bardzo żałujemy, że tak się stało. Pracowaliśmy przez cały mecz, żeby złapać z rywalami kontakt i zdobyć przynajmniej „oczko” na własnym boisku. Niestety, nie udało się. Teraz czekamy na kolejne spotkanie, żeby się zrehabilitować.

A jak oceni Pan początek sezonu w waszym wykonaniu?

– Doświadczyliśmy już wszystkiego. Wygranej, remisu i porażki. Wydaje mi się, że jak na drużynę, która była klejona i budowana na szybko, a do tego kilka tygodni przed ligą, to i tak wszystko wygląda w miarę obiecująco. Mamy nadzieję, że będziemy punktować w kolejnych spotkaniach i rozpoczniemy marsz w górę tabeli.

A jak przebiegła pana aklimatyzacja w Górniku?

– Cieszę się, że dostaje szanse od trenera i mogę ogrywać się na pierwszoligowych boiskach. Może nie zawsze jest tak, jakbym sobie tego życzył, ale zbieram minuty i niezbędne dla mnie doświadczenie. Wymagam jednak od siebie dużo więcej i przede wszystkim chciałbym w końcu strzelić bramkę w lidze.

Okazji do tej pory było całkiem sporo, ale zawsze czegoś brakowało...

– Dokładnie. Jedyny plus jest taki, że piłka szuka mnie w polu karnym rywala. Pod bramką brakuje mi chyba trochę chłodnej głowy i precyzji. Mam nadzieję, że w kolejnych meczach tego gola uda się „kąsnąć”. Potem worek powinien rozwiązać się na dobre.

W Górniku spotkałeś kilku dawnych znajomych...

– Jest kilku chłopaków, z którymi grałem w młodzieżowych grupach Legii Warszawa. Myślę o Sebastianie Szerszeniu i Filipie Karbowym. Jest też trener Daniel Myśliwiec, którego też znam z przeszłości.