Młodzieżowy reprezentant Polski w Górniku Łęczna

Tomasz Makowski to kolejny zawodnik, który latem trafił do Górnika (fot. gornik.leczna.pl)

Odmładzanie składu z zespole z Łęcznej trwa w najlepsze. Po tym jak z klubem umowy podpisało sześciu wychowanków z Akademii Piłki do drużyny dołączył Tomasz Makowski. 18-letni pomocnik został wypożyczony z występującej w Ekstraklasie Lechii Gdańsk

Makowski Swoją jest wychowankiem UKS SMS Łódź skąd trafił do klubu znad morza. Młody pomocnik w zeszłym sezonie znajdował się w szerokiej kadrze zespoły trenera Piotra Nowaka, ale nie udało mu się zagrać w żadnym spotkaniu. Piłkarz regularnie występuje w reprezentacji Polski do lat 18, której jest kapitanem. – Zdecydowałem się dołączyć do Górnika, ponieważ w klubie chcą dawać szansę młodym zawodnikom i są duże szanse na grę. Będę cierpliwie czekał i ciężko pracował, żeby ją otrzymać – powiedział nowy piłkarz „zielono-czarnych” cytowany przez klubowy portal.

– Tomek ma ciekawe doświadczenia z Lechii i gra regularnie w reprezentacji Polski U-18. Wierzymy, że jeżeli otrzyma szansę to zrobi wszystko, żeby ją wykorzystać i pomóc drużynie – dodał Veljko Nikitović prezes klubu z Łęcznej.

Górnik przygotowuje się już do pierwszego meczu nowego sezonu. W sobotę łęcznianie zmierzą się na wyjeździe z beniaminkiem Nice 1 Ligi, Odrą Opole. Pierwszy mecz w roli gospodarza Górnicy rozegrają natomiast 5 sierpnia. O godzinie 17 zmierzą się z jednym z pretendentów do awansu – Zagłębiem Sosnowiec.