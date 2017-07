Nowi piłkarze w Wiśle Puławy, kontrakt dla wychowanka

Madejski w poprzedniej rundzie nie mógł pojawić się na boisku z powodu kontuzji. Sezon rozpoczął w barwach drugoligowej Legionovii Legionowo i był jej podstawowym bramkarzem. W barwach tego klubu zaliczył 20 występów. W Puławach ma powalczyć o bluzę z numerem 1, z Nazarem Penkowcem.

– Zdecydowałem się dołączyć do Wisły bo jest tutaj dobra organizacja, bardzo dobry zespół i przede wszystkim są bardzo duże ambicje na powrót do I ligi. Nie ukrywam ja też jestem bardzo ambitnym człowiekiem i chciałbym z tym zespołem awansować na zaplecze ekstraklasy – wyjaśnia Sebastian Madejski.

Kolejnym transferem Dumy Powiśla w piątek okazał się Sebastian Murawski. 23-letni obrońca trenował z Wisłą od początku okresu przygotowawczego. Minione rozgrywki spędził w drugoligowym Rozwoju Katowice. Piłkarz został już zgłoszony w PZPN i będzie mógł wystąpić w sobotnim spotkaniu Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa.

Swój pierwszy profesjonalny kontrakt w piątek podpisał również wychowanek Dumy Powiśla Adrian Dudkowski. 19-latek rozpoczął grę w Puławach w sezonie 2009/10. Później przechodził po kolei wszystkie szczeble w grupach młodzieżowych. Na stałe do kadry pierwszego zespołu został włączony w styczniu. Zdążył też zadebiutować na boiskach Nice 1. ligi. W spotkaniu z Sandecją Nowy Sącz zagrał przez ostatnie 10 minut.

– Na pewno jest to dla mnie duże wyróżnienie. Przeszedłem w Puławach przez wszystkie etapy szkoleniowe i grupy młodzieżowe. Jestem z tego bardzo zadowolony i dumny, że mogę reprezentować barwy pierwszej drużyny. Na pewno zrobię wszytko co w mojej mocy aby pomóc zespołowi w realizacji założonych celów – zapewnia Dudkowski, który podpisał umowę do 30 czerwca 2020 roku.