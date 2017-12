Patryk Szysz (Górnik Łęczna): Przyśnił mi się niestrzelony karny

Nie możecie być zadowoleni po rundzie jesiennej, bo zanotowaliście aż dziewięć porażek i ledwie cztery wygrane…

– To była dla nas bardzo zła runda. Zajmujemy dopiero 17 miejsce. Spodziewaliśmy się zdecydowanie lepszych wyników. W każdym meczu staraliśmy się dawać z siebie wszystko, ale nie zawsze przynosiło to efekt. Mamy drużynę składającą się z mieszanki rutyny z młodością. W kilku meczach udawało nam się przeważać, ale nie przekładało się to na korzystne rezultaty.

Wiosną Górnikowi o te punkty będzie łatwiej czy trudniej?

– Moi koledzy po spadku z ekstraklasy, a ja po powrocie z Motoru poznaliśmy Nice i I ligę i jej specyfikę. Myślę więc, że wiosna będzie jeszcze trudniejsza. Wszystkie drużyny będą po okresie przygotowawczym i podejmą walkę o swoje cele. My również go mamy i jest nim zapewnienie sobie utrzymania. Obecnie różnice punktowe nie są duże. Jesteśmy nisko w tabeli, ale będziemy walczyć o to by z każdą następną kolejką iść w górę.

A jak ocenisz swoją debiutancką rundę na pierwszoligowym poziomie?

– Myślę, że można ją ocenić na plus. Jednak to nie jest dla mnie najważniejsze, bo najistotniejszy jest zespół, a wiadomo w jakiej jesteśmy sytuacji. Dlatego moje indywidualne osiągnięcia nie przełożyły się wynik zespołu i to mnie martwi.

Chyba nie spodziewałeś się, że będziesz najlepszym strzelcem zespołu?

– Jest to dla mnie pewne zaskoczenie, ale cieszę się, że tak jest. Jednak muszę dalej pracować, żeby utrzymać taką formę.

Mimo małego doświadczenia byłeś wyznaczony do rzutów karnych. Czułeś dużą presję?

– Największa towarzyszyła mi, gdy podchodziłem do pierwszej jedenastki i to przy stanie 0:0. Graliśmy wtedy w Łęcznej z Zagłębiem Sosnowiec. Potem tej presji stopniowo ubywało. Co ciekawe, w nocy przed meczem z Zagłębiem śniło mi się, że wykonuję karnego. Uderzyłem w róg bramki, ale golkiper obronił. Pomyślałem, że to może być jakiś znak. I podczas spotkania uderzyłem w drugą stronę.

Grywałeś w tej rundzie na różnych pozycjach. Gdzie czujesz się lepiej?

– Chyba na skrzydle, ale w ataku też starałem sobie radzić. Jedni mówią, że najlepsze mecze rozgrywałem na skrzydle, a niektórzy, że na „dziewiątce”. Myślę, że obie te pozycje aż tak bardzo się nie różnią. Na „szpicy” gra się przeważnie tyłem do bramki. I z tym miałem trochę problemów. Lepiej czuje się grając przodem do bramki.

Nie należysz do najbardziej postawnych zawodników ofensywnych w Nice I lidze…

– Właśnie dlatego lepiej czuję się w grze, w której mam piłkę z przodu. Wtedy mogę zagrać jeden na jeden, zamiast walczyć z rywalami poprzez przepychanie się z rywalami, będąc tyłem do bramki.

Masz jakiś sposób, żeby to poprawić?

– Bardzo ważny będzie dla mnie zimowy okres przygotowawczy. Skupię wtedy swoją uwagę na przygotowaniu fizycznym. Na pewno będę chciał poprawić się w tym elemencie.

A co było dla ciebie najtrudniejsze w I lidze?

– Wkomponowanie się w styl gry. Mam na myśli to, że gra się w niej siłowo, sporo jest też taktyki. To był dla mnie spory przeskok po występach w III lidze w zeszłym sezonie.

Czy jako wychowanek klubu byłeś swego rodzaju liderem młodszych zawodników w szatni?

– Znam się z chłopakami z pierwszego zespołu nieco dłużej bo zanim poszedłem na wypożyczenie do Motoru to byłem przy drużynie, trenowałem razem z nią. Wiadomo, że dzięki temu było mi łatwiej wejść do szatni przed tym sezonem.

Łączysz grę w Górniku z nauką?

– Tak. Studiuję psychologię na WSEI. Mam indywidualny tok studiów. Jest ciężko, ale jakoś staram się godzić naukę z piłką. Zobaczymy jak to będzie po pierwszej sesji (śmiech).

Wiążesz przyszłość z tym kierunkiem po przygodzie z piłką?

– Bardziej myślę o tym, żeby pozostać przy futbolu, ale interesuje mnie ten kierunek. Zresztą psychologia w sporcie jest bardzo istotna bo wszystko zaczyna się w głowie zawodnika.