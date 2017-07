Paweł Sasin i Łukasz Tymiński zostają w Górniku Łęczna

– Jestem w klubie już 4 sezony i dobrze się tutaj czuję. Za mną wiele pięknych chwil w koszulce Górnika. Mam zamiar to kontynuować i dawać z siebie to co najlepsze– mówi doświadczony zawodnik. – Cieszymy się, że Paweł zostaje z nami na kolejny rok, bo już nie raz pokazał, że możemy liczyć na jego doświadczenie – dodaje Veljko Nikitović. Paweł Sasin dołączył do Górnika Łęczna w lecie 2013 roku i do tej pory rozegrał w zielono-czarnych barwach 95 spotkań.

Nową umowę podpisał z łęcznianami także Łukasz Tymiński. – Dobrze czuję się w Górniku i na Lubelszczyźnie, dlatego chciałem tutaj zostać. Przed nami dużo wyzwań i będę robił wszystko, żeby pomagać drużynie – zapewnia pomocnik pochodzący z Żywca. – Przed Łukaszem najlepszy wiek w życiu piłkarza. Wierzymy, że podtrzyma formę z wiosny i dalej będzie pomagał drużynie – mówi Nikitović.

Obecnie ważne umowy z klubem z Łęcznej mają: Sergiusz Prusak, Grzegorz Bonin, Dariusz Jarecki, Przemysław Pitry, Aleksander Komor, Arkadiusz Kasperkiewicz, i wspomniani już Sasin i Tymiński. W środę zielono-czarni rozegrają kolejny mecz sparingowy. Tym razem ich rywalami będzie Termalika Bruk Bet Nieciecza. Spotkanie zaplanowane zostało na godzinę 17 w Woli Chorzelowskiej koło Mielca. Tam na obozie przygotowawczym przebywa zespół Słoników.